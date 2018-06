Howard Schultz lascia Starbucks I democratici pensano a lui per la Casa Bianca

huffingtonpost

(Di martedì 5 giugno 2018) Si chiude dopo 40 l'era di. Dopo essersi dimesso da amministratore delegato nel 2017,abbandona anche la carica di presidente esecutivo, dicendo di fatto addio alla società della sua vita. L'uscita torna ad alimentare le voci di una sua possibile discesa in politica: secondo alcuni potrebbe essere quel volto nuovo e quel leader di cuihanno disperatamente bisogno. L'addio diè accolto negativamente da Wall Street.Durante i suoi 40 anni nel gruppo come amministratore delegato e presidente,ha trasformato: sotto la sua guida è infatti passata da 11 punti vendita agli attuali 28.000 in 77 paesi.manterrà il suo incarico fino al 26 giugno, quando passerà il testimone a Myron Ullman.L'attenzione è ora tutta sulle sue prossime mosse: finora ha sempre gettato acqua sul ...