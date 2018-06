House of Cards 6 | fine dei giochi | Robin Wright saluta il pubblico cosi`

Robin Wright : «House of Cards? La mia famiglia» : Caschetto biondo, sguardo concentrato, mani giunte e insanguinate. È così che Robin Wright si presenta nell’ultimo scatto del suo profilo Instagram, fiera di annunciare la fine delle riprese della sesta e ultima stagione di House of Cards, political-drama, faro di una serialità nuova, avveniristica. «Venerdì scorso abbiamo concluso le riprese dell’ultima stagione di House of Cards», scrive l’attrice con un filo di ...

Perché Di Maio non ha mai guardato «House of Cards» (e Di Battista sì) : Ora: menomale che Frank Underwood non c’è più (per Kevin Spacey la Casa Bianca è diventata ormai l’ultimo dei problemi), Perché se il buon vecchio Frank avesse visto il pasticciaccio combinato in Italia dal leader del M5S Luigi Di Maio, sarebbe andato su tutte le furie. E non a torto. LEGGI ANCHESalvini e Di Maio, una storia d'amore durata 84 giorni Ce lo domandiamo anche noi: possibile che non una ma bensì cinque stagioni di House of Cards non ...

L’House of Cards alla pizzaiola in scena tra Quirinale e Senato : Si sta divertendo come un matto chi s'appassiona all'infinito serial della politica repubblicana, giunto alla settantatreesima stagione e sempre ricco di retroscena, di patti siglati e traditi in una notte, di segreti spifferati e di verità negate, di fughe in avanti e di caporettiane ritirate. Raramente in passato i veti, gli insulti, gli innamoramenti, gli abbandoni e i ritorni di fiamma sono stati tanto frequenti e clamorosi come in ...