adnkronos

: New post: ''Ho venduto il bar ai cinesi, ecco come' ' - Le_Valentinois7 : New post: ''Ho venduto il bar ai cinesi, ecco come' ' - giampieri_f : visto @Grom_gelato venduto nei bar come un gelatino qualsiasi. Tristezza. -

(Di martedì 5 giugno 2018) Più che felice, è raggiante. "Ho ricevuto tre offerte in due giorni per il mio bar e hosubito dopo" dice all'Adnkronos Francesco, ormai ex proprietario di un'attività commerciale nel torinese.