meteoweb.eu

: 'Ho venduto il bar ai cinesi, ecco come' - Adnkronos : 'Ho venduto il bar ai cinesi, ecco come' - borghi_claudio : @davidealgebris @Aringoogle Ah, adesso ci sono € esteri e € italiani? E da cosa si distinguono? Dal profumo? ?? a)… - borghi_claudio : @corezzimau @davidealgebris Storicamente ho investito la maggior parte del mio capitale in Giappone (alto debito ma… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Più che felice, è raggiante. “Ho ricevuto tre offerte in due giorni per il mio bar e hosubito dopo” dice all’Adnkronos Francesco, ormai ex proprietario di un’attività commerciale nel torinese. “Erano più di sei mesi che cercavo un acquirente. Avevo provato con due agenzie immobiliari, ma nulla. Solo un possibile compratore si era fatto avanti, ma alla fine si è scoperto che non aveva i soldi”. C’è stato, poi, il consiglio di un amico. “Vendi ai– mi ha detto – e io che non avevo nulla da perdere, quasi per scommessa, ci ho provato”. Ha messo l’annuncio sul sito vendereai.it che, spiega all’Adnkronos uno dei fondatori Simone Toppino, “traduce l’offerta in cinese mandarino, pubblicandola sia sul portale che su alcuni giornali e mette così in ...