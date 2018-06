Hitman 2 potrebbe essere rivelato ufficialmente a breve

eurogamer

: In arrivo #Hitman2? - Eurogamer_it : In arrivo #Hitman2? -

(Di martedì 5 giugno 2018) Con l'E3 all'orizzonte, molti publisher e studi amplificano le loro macchine da hype per far appassionare i fan ai nuovi titoli in arrivo. Warner Bros. Games stava pianificando un reveal a sorpresa più avanti questa settimana, ma, a quanto pare, apparentemente questa sorpresa sarà2.Come segnala Dualshockers, sarebbe trapelato su ResetEra un logo scoperto nel codice sorgente del sito di Warner Bros. Games, che non lascia molto spazio ai dubbi:Sia l'account ufficiale diche di Warner Bros. Games hanno annunciato che era imminente un reveal legato alla serie, specialmente con l'E3 all'orizzonte. Tuttavia, ora è chiaro che i fan didel 2016 otterranno quello che sembra un sequel in piena regola del gioco, invece di un'altra "Stagione" di nuovi contenuti.Read more…