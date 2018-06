Higuain | ' La gente spera che ti vada male | ma io sono fiero di quanto ho fatto'

itasportpress

: Higuain tuona: 'La gente vuole vada male per festeggiare, ma sono orgoglioso della mia carriera!' - SiamoPartenopei : Higuain tuona: 'La gente vuole vada male per festeggiare, ma sono orgoglioso della mia carriera!' - 100x100Napoli : Higuain: 'Critiche? La gente spera che ti vada male per festeggiare' - - tuttonapoli : Higuain tuona: 'La gente vuole vada male per festeggiare, ma sono orgoglioso della mia carriera!' -

(Di martedì 5 giugno 2018) Da ragazzo non mi sarei mai immaginato che avrei giocato tre Mondiali, in fondo poter partecipare a una Coppa del Mondo è il top per qualsiasi calciatore'.è poi tornato ad affrontare la ...