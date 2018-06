Harry e Meghan Markle Il York Cottage è il regalo di nozze della regina Elisabetta

Principe Harry e Meghan Markle : se avranno una figlia - non erediterà nessun titolo reale : Ma la Regina potrebbe cambiare le regole The post Principe Harry e Meghan Markle: se avranno una figlia, non erediterà nessun titolo reale appeared first on News Mtv Italia.

La figlia di Meghan Markle e del principe Harry potrebbe infrangere uno dei più rigidi protocolli reali : Se Harry e Meghan avranno una bambina, quest'ultima non potrà ereditare i loro titoli reali. Ciò si deve ad un antico protocollo, secondo il quale il titolo di duca può essere trasmesso solo ad un maschio e non ad una femmina. Dato, però, l'impegno della Markle nel campo dei diritti delle donne, molti scommettono che questa rigida regola potrebbe cambiare.Grazie al Crown Act del 2013, la regina Elisabetta II ha ...

“Per un giorno intero”. Meghan Markle - la richiesta della regina. E a poche settimane dalle nozze con Harry! : Le voci di una presunta gravidanza di Meghan Markle, che quindi avrebbe sposato il principe Harry già in dolce attesa, sono ancora in piedi ma di conferme, per ora, nemmeno l’ombra. Così come non ci sono news sulla luna di miele. Solo ipotesi, più o meno fantasiose sulla destinazione, e illazioni a ruota libera sui motivi del rinvio. Sì, perché che il viaggio di nozze di Harry e Meghan fosse stato rimandato si sapeva già dai primi ...

Harry e Meghan : i segreti del matrimonio li racconta National Geographic : Il matrimonio di Harry e Meghan non è solo gossip: a tre settimane dal Royal Wedding che ha tenuto incollate davanti alla tv oltre 8 milioni di persone solo in Italia e dopo giorni di commenti su abiti, acconciature, comportamenti di ex, parenti reali e amici hollywoodiani, Netional Geographic torna sul matrimonio del principe e dell'attrice per raccontarne il dietro le quinte.prosegui la letturaHarry e Meghan: i segreti del matrimonio li ...

Si sposa l’ex di Meghan (e anche la ex di Harry) : A due settimane dal royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle qualcosa di bello sembrerebbe muoversi anche per i rispettivi ex, che hanno cominciato a guardare avanti con rinnovata fiducia nelle storie d’amore. Andrà presto di nuovo all’altare Trevor Engelson, primo marito di Meghan, che ha appena fatto la fatidica domanda a Tracey Kurland, al suo fianco dal novembre 2017, lo stesso mese dell’annuncio ufficiale ...

Se Harry e Meghan diventano vicini di casa dei Beckham : Il principe Harry e Meghan Markle saranno presto vicini di casa dei Beckham. I neo duchi del Sussex, infatti, avrebbero firmato un contratto di affitto per una nuova casa. In attesa che il Nottingham Cottage nella tenuta reale di Kensington Palace, loro alloggio «ufficiale», venga ristrutturato e in attesa di scoprire se la regina regalerà loro una nuova dimora, come aveva fatto nel 2011 con Kate Middleton e William donandogli la casa di ...

Meghan Markle e Harry/ Come hanno accolto la sposa gli altri reali? Ecco le indiscrezioni

Harry e Meghan Markle - cosa accadde mentre posavano per le foto del matrimonio : Perché Meghan e Harry ridevano mentre posavano per le foto del matrimonio? A svelare il dietro le quinte del Royal Wedding ci ha pensato Alexi Lubomirski, allievo di Mario Testino, ma soprattutto il fotografo scelto da Meghan Markle e Harry per immortalare il loro giorno più bello. Lo scorso 19 maggio questo principe (sì è un principe!) amatissimo dalle star, ha vissuto il matrimonio dell’anno da un altro punto di vista: quello della sua ...

Meghan e Harry dovranno restituire i regali di nozze per 7 milioni di sterline : Meghan Markle ed Harry dovranno restituire gran parte dei regali ricevuti il giorno delle nozze, per un valore di 7 milioni di sterline. A svelarlo è proprio Kensington Palace, che ha ribadito come, per questioni di etichetta, la coppia reale non possa accettare i doni provenienti da persone sconosciute. Il motivo? Se i regali provengono da persone che Harry e Meghan non conoscono personalmente, potrebbero avere secondi fini, soprattutto ...

Visto che sorrisoni? “Ma se sapeste cosa si nasconde dietro questa foto…”. Ah però! È il suo scatto migliore del royal wedding e solo ora il fotografo ufficiale di Harry e Meghan svela tutto : il retroscena che nessuno si aspetta : “Questione di sguardi”, cantava qualche anno fa la sempre meravigliosa Paola Turci. Eppure non basta l’amore, non basta la giusta occhiata, serve anche l’attimo e ogni fotografo che si rispetti sa fare proprio quello: coglierlo. Carpe diem, appunto. Riguardo il matrimonio dell’anno, il royal wedding, è stato detto praticamente di tutto, poco tuttavia sugli scatti che nel corso di questi ultimi giorni ci hanno riempito i social ...

Harry e Meghan dovranno restituire regali del valore di 7 milioni di sterline (per una ragione ben precisa) : dovranno restituire regali del valore complessivo di 7 milioni di sterline. Il principe Harry e Meghan Markle non possono infatti accettare quegli omaggi e le ragioni sono ben precise: prima di tutto, il duca e la duchessa del Sussex (questi i loro nuovi titoli, ndr) per il matrimonio avevano espressamente chiesto donazioni in beneficenza al posto dei regali; in secondo luogo, c'è un fatto di etichetta: i reali non possono ricevere doni ...

La Regina Elisabetta II ha una foto mai vista prima di Harry e Meghan : Anche se durante le nozze di Harry e Meghan, l'espressione della Regina Elisabetta II non era sembrata di felicità per l'evento, è chiaro che Sua Maestà sia invece felice della new entry della famiglia reale. E a dimostrarlo è una foto mai vista prima. In un'immagine che ritrae l'incontro della Regina con l'alto commissariato australiano del Regno Unito, gli occhi dei più curiosi hanno potuto notare, su un ...