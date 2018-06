Guatemala | Vulcano Del Fuego 69 morti accertati | centinaia gli sfollati | rischio ecatombe

62 persone sono morte per l’eruzione del vulcano del Fuego - in Guatemala : E i soccorritori dicono che potrebbero essere molte di più, perché ci sono centinaia di dispersi The post 62 persone sono morte per l’eruzione del vulcano del Fuego, in Guatemala appeared first on Il Post.

Guatemala come Pompei : 69 morti a causa dell’eruzione del Vulcano del Fuego : Guatemala come Pompei: 69 morti a causa dell’eruzione del Vulcano del Fuego Un Vulcanologo dell’Ingv ha spiegato: “Gli effetti dell’eruzione del Vulcano del Fuego in Guatemala sono simili a quelli del Vesuvio del 79 d.C: come successe a Pompei, la popolazione è stata investita da una nube di gas, ceneri, lapilli e blocchi di rocce, […] L'articolo Guatemala come Pompei: 69 morti a causa dell’eruzione del Vulcano del Fuego ...

Guatemala come Pompei : 69 morti a causa dell’eruzione del Vulcano del Fuego : Un Vulcanologo dell'Ingv ha spiegato: "Gli effetti dell'eruzione del Vulcano del Fuego in Guatemala sono simili a quelli del Vesuvio del 79 d.C: come successe a Pompei, la popolazione è stata investita da una nube di gas, ceneri, lapilli e blocchi di rocce, dalle temperature altissime, superiori ai 700 gradi".Continua a leggere

Guatemala - eruzione vulcano del Fuego : bilancio morti sale a 69 : E' di 69 morti l'ultimo bilancio delle vittime dell'eruzione del vulcano del Fuego in Guatemala. Lo hanno reso noto le autorità locali, al termine delle operazioni di soccorso. Solo 17 cadaveri sono ...

Guatemala. Eruzione vulcano - 69 i morti : 5.55 E' di 69 morti l'ultimo bilancio delle vittime dell'Eruzione vulcanica in Guatemala. Lo hanno reso noto le autorità locali, al termine delle operazioni di soccorso che riprenderanno all'alba. Solo 17 corpi sono stati identificati, a causa delle ceneri incandescenti e della lava che hanno sfigurato le vittime. Si procederà all'identificazione tramite dna, fanno sapere dall'istituto forense nazionale guatemalteco.

Eruzione Guatemala - le spaventose tracce dei Lahar sul Vulcano de Fuego : ecco tutte le impressionanti FOTO dall’alto : 1/63 ...

Guatemala - ERUZIONE VULCANO DEL FUEGO : 50 MORTI/ Video - ultime notizie : salgono a 62 le vittime : GUATEMALA, ERUZIONE VULCANO del FUEGO: scenario apocalittico e bilancio drammatico. Si parla di almeno 50 MORTI, decine di feriti e oltre 3000 sfollati.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:16:00 GMT)

Vulcano erutta in Guatemala : 62 morti e molti feriti : Aggiornamento ore 21:25 - Il bilancio delle vittime dell'eruzione del Vulcano Fuego in Guatemala è purtroppo salito: i morti sono 62.Vulcano erutta in Guatemala: morti e feritiAlmeno 25 persone hanno perso la vita in seguito all'eruzione del Vulcano Fuego in Guatemala, a circa 40 chilometri dalla Capitale. L'eruzione, già definita la più grande dal 1974 ad oggi, ha anche provocato il ferimento di centinaia di persone, quasi tutte residenti nei ...

Guatemala : 62 morti per il vulcano : EL RODEO , Guatemala, , 4 GIU - Sono 62 i morti nell'eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala. Tredici corpi sono già stati identificati. Lo ha reso noto il capo dell'istituto di scienze forensi ...

Guatemala come Pompei - eruzione del Vulcano del Fuego provoca oltre 60 morti e migliaia di sfollati : oltre 4 chilometri di cenere - L'eruzione ha sparso lapilli e cenere a oltre 4 chilometri di altezza. A quanto riportato dal Coordinamento nazionale per il controllo delle calamità, uno strato di ...

Il vulcano in Guatemala come Pompei - decine di morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Guatemala - eruzione del Vulcano del Fuego : oltre 50 morti - migliaia gli sfollati : Guatemala, eruzione del Vulcano del Fuego: oltre 50 morti, migliaia gli sfollati Guatemala, eruzione del Vulcano del Fuego: oltre 50 morti, migliaia gli sfollati Continua a leggere L'articolo Guatemala, eruzione del Vulcano del Fuego: oltre 50 morti, migliaia gli sfollati proviene da NewsGo.

Guatemala - eruzione Vulcano del Fuego : 50 morti/ Video - ultime notizie : colonna di fumo alta 10mila metri : Guatemala, eruzione Vulcano del Fuego: scenario apocalittico e bilancio drammatico. Si parla di almeno 50 morti, decine di feriti e oltre 3000 sfollati.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 20:38:00 GMT)

Eruzione vulcano Guatemala - la catastrofe della “Pompei Americana” è sempre più grave : oltre 50 morti e adesso i terremoti scuotono il Paese – FOTO e VIDEO : 1/92 AFP/LaPresse ...