Guatemala | vittime vulcano salgono a 69

Guatemala - erutta il Volcan de Fuego : almeno 62 le vittime - tragedia come Pompei : Sono 62 i morti nell’eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala. Tredici corpi sono già stati identificati. Lo ha reso noto il capo dell’istituto di scienze forensi nazionale. L'articolo Guatemala, erutta il Volcan de Fuego: almeno 62 le vittime, tragedia come Pompei sembra essere il primo su Meteo Web.