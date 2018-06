Guatemala | la furia del vulcano de Fuego lascia vere e proprie statue al suolo | il

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Le persone delle comunità intorno aldedelhanno celebrato i funerali delle poche vittime finora identificate dopo la terribile eruzione che ha inghiottito le persone in fiumi di cenere incandescente e fango. I familiari hanno pianto sulle bare dei loro cari allineate in una fila nel parco principale di San Juan Alotenango nella sera di ieri, prima che i soccorritori interrompessero le ricerche per la seconda notte. Non c’è elettricità nelle aree più colpite, Los Lotes ed El Rodeo, quindi le ricerche vanno avanti solo fino al tramonto. AFP/LaPresse Solo 17 delle 69 vittime finora dichiarate sono state identificate poiché l’intenso calore dei flussi di detriti vulcanici ha reso irriconoscibile la maggior parte dei corpi. “È molto difficile per noi identificarli perché alcuni hanno perso le loro caratteristiche fisiche o le loro impronte digitali. Dovremo ...