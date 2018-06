Guatemala | eruzione vulcano del Fuego | bilancio morti sale a 69

Eruzione devastante in Guatemala : si aggrava il bilancio delle vittime - sfigurate dalle ceneri incandescenti [GALLERY] : 1/38 ...

Guatemala . Eruzione vulcano - 69 i morti : 5.55 E' di 69 morti l'ultimo bilancio delle vittime dell' Eruzione vulcanica in Guatemala. Lo hanno reso noto le autorità locali, al termine delle operazioni di soccorso che riprenderanno all'alba. Solo 17 corpi sono stati identificati, a causa delle ceneri incandescenti e della lava che hanno sfigurato le vittime. Si procederà all'identificazione tramite dna, fanno sapere dall'istituto forense nazionale guatemalteco.

In Guatemala l'eruzione del vulcano Fuego ha ucciso decine di persone : In Guatemala l'eruzione del vulcano Fuego ha ucciso almeno 25 persone e ne ha ferite altre 20. Il portavoce del Coordinamento nazionale per la gestione dei disastri (Conred) ha detto che tra le vittime risultano diversi bambini e che c'è un numero imprecisato di dispersi. Il vulcano Fuego è 35 ch