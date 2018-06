Guatemala | erutta il Volcan de Fuego | ancora esplosioni | continua la fuoriuscita di cenere

Vulcano erutta in Guatemala : 62 morti e molti feriti : Aggiornamento ore 21:25 - Il bilancio delle vittime dell'eruzione del Vulcano Fuego in Guatemala è purtroppo salito: i morti sono 62.Vulcano erutta in Guatemala: morti e feritiAlmeno 25 persone hanno perso la vita in seguito all'eruzione del Vulcano Fuego in Guatemala, a circa 40 chilometri dalla Capitale. L'eruzione, già definita la più grande dal 1974 ad oggi, ha anche provocato il ferimento di centinaia di persone, quasi tutte residenti nei ...

Guatemala - erutta il Volcan de Fuego : almeno 62 le vittime - tragedia come Pompei : Sono 62 i morti nell’eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala. Tredici corpi sono già stati identificati. Lo ha reso noto il capo dell’istituto di scienze forensi nazionale. L'articolo Guatemala, erutta il Volcan de Fuego: almeno 62 le vittime, tragedia come Pompei sembra essere il primo su Meteo Web.

Guatemala come Pompei - erutta il Volcan del Fuego : il rapporto Ingv : Nella giornata di ieri, 3 giugno, una breve ma violenta eruzione esplosiva ha interessato il Volcan de Fuego (Vulcano di fuoco) a sud-ovest della capitale Città del Guatemala, causando la morte di almeno 25 persone (il bilancio è salito a 31 nelle ultime ore, ndr.), numerosi feriti e danni agli abitati. Lo riferisce in una nota l‘Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, precisando che l’eruzione è iniziata poco prima delle ...

Terrore in Guatemala - erutta il Volcán de Fuego : migliaia di evacuati : Panico e Terrore in Guatemala, dove si è verificata una violenta eruzione del Volcán de Fuego, a sud-ovest di Guatemala City: almeno 25 i morti ed oltre 3.200 le persone evacuate. L’eruzione del Vulcano del Fuego è iniziata ieri, con una fuoriuscita massiccia di materiale piroclastico sulle sue pendici, fino quasi ai vicini villaggi, e con una colonna di cenere scagliata fino ad oltre 4.500 metri d’altezza sul livello del mare. ...

Vulcano erutta in Guatemala : 25 morti e decine di feriti : Almeno 25 persone hanno perso la vita in seguito all'eruzione del Vulcano Fuego in Guatemala, a circa 40 chilometri dalla Capitale. L'eruzione, già definita la più grande dal 1974 ad oggi, ha anche provocato il ferimento di centinaia di persone, quasi tutte residenti nei villaggi sulle pendici del Vulcano.Un fiume di lava, lo riferisce l'Agenzia per la Gestione dei Disastri del Guatemala (Conred) ha travolto il villaggio di El Rodeo, ...

Vulcano del Fuego erutta in Guatemala - immensa nube di fumo e cenere : Le foto e i video pubblicati dai media del mondo e rimbalzate sui social network mostrano enormi colonne di fumo che salgono dal Vulcano, sopravvissuti coperti di fango e un'immensa nube di cenere ...

Guatemala - erutta Volcan de Fuego : almeno 25 morti – FOTO : L’eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala nella notte tra domenica e lunedì (ora italiana) ha provocato almeno 25 morti, tra cui anche bambini. Il vulcano, alto 3.763 metri, è uno dei più attivi del Centro America e si trova a circa 70 chilometri dalla capitale Città del Guatemala. L’eruzione, la seconda nel 2018, è stata una delle più potenti degli ultimi anni secondo gli esperti e il numero delle vittime potrebbe ...