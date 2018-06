Grande Fratello | chi è il vincitore Alberto | il Tarzan di Viterbo

Nina Moric e Simone Coccia Colaiuta/ Dalla lite per Lapo Elkann e le chat hot alla pace alla Grande Fratello : Nina Moric e Simone Coccia Colaiuta , D alla lite per Lapo Elkann e le chat hot alla pace alla Grande Fratello . Cosa è successo tra la modella croata e il finalista del reality show?(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:56:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Paola Di Benedetto : "Matteo Gentili? Ha giocato sulla fine del nostro rapporto" : La modella torna a parlare del suo ex fidanzato dichiarando di non aver nessun rimpianto nei suoi confronti.

Alberto vince il Grande Fratello. Ora paghi da bere prima che gli euro vinti diventino lire : La pacchia è finita, e pure il Grande Fratello. Ha vinto l’ottusangolo, Alberto Mezzetti, il tarzan di Viterbo, quello che “nasco da una famiglia agiata: mio padre faceva colazione con lo champagne”. Il ricordo di Alberto, sempre sé stesso (“Neanche ci penso perché faccio cose”), va al Grand Hotel di Rimini dove il papi lo portava in vacanza e lo costringeva a offrire Coca Cola a tutti i bambini che incontrava, per poi complimentarsi per il ...