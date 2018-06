Grande Fratello | Barbara D' Urso massacra il governo su Canale 5 | attacco senza precedenti

Grande Fratello 2018 : chi è Alberto Mezzetti - il vincitore del reality : Modello e imprenditore, il "Tarzan di Viterbo" trionfa della quindicesima edizione del reality.

Alberto Mezzetti vince il Grande Fratello - ma il bacio con Veronica Satti fa discutere : «Lei ha una compagna» : Alberto Mezzetti ha trionfato nell'edizione numero 15 del Grande Fratello, ma il "Tarzan" di Viterbo - oltre ad aver messo tutti d'accordo - ha anche conquistato il cuore delle sue...

Grande Fratello 2018 : il vincitore è Alberto Mezzetti! : Si sono spente le luci sulla Casa più famosa d’Italia e dopo quarantotto giorni di avventura la quindicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso ha decretato vincitore Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo. Ospiti della puntata della finale una emozionatissima Gina Lollobrigida e la senatrice Stefania Pezzopane che ha proclamato a gran voce il suo amore per Simone Coccia. Ecco i dettagli più importanti della ...

Grande Fratello - è Alberto Mezzetti il vincitore della 15esima edizione : Alberto Mezzetti è il vincitore del Grande Fratello 15 con il 57% delle preferenze. Battuta nel testa a testa conclusivo Alessia Prete, il tarzan di Viterbo era il favorito dei bookmaker....

Grande Fratello 2018 - CLASSIFICA E VINCITORE/ Pagelle finale : Barbie Carmelita battuta dalla Nazionale ma... : Alberto Mezzetti è il VINCITORE del GRANDE FRATELLO 2018: battuti nella finalissima Alessia e Matteo. Veronica, Lucia e Simone eliminati nelle prime fasi della serata. (Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:14:00 GMT)

Grande Fratello 15 - il vincitore è Alberto Mezzetti “tarzan di Viterbo” : Nessuna sorpresa: con il 57% dei voti, è Alberto Mezzetti il vincitore del Grande Fratello 15. “Sono uno determinato. Entro nella casa e vinco”, aveva detto l’ex modello 34enne ai casting. E così è stato. Presentato al pubblico televisivo come il “tarzan di Viterbo” per la sua chioma bionda simile a quella del personaggio inventato da Edgar Rice Burroughs, si è fatto conoscere come un uomo rude fuori e buono dentro. Spigoloso, spesso anche ...

Barbara D'Urso chiude il Grande Fratello col botto : vince Alberto e lei se la prende addirittura con il governo : Barbara D'Urso chiude con il botto l'edizione più trash del Grande Fratello , GUARDA , . Il vincitore è Alberto Mezzetti, detto 'Tarzan'. Quello di chi la stessa conduttrice, quando il concorrente ...

Grande Fratello - la prima dedica social di Lucia è per Filippo : fan scatenati : Spente le luci della casa del Grande Fratello e della ribalta saranno la quotidianità e la vita fuori a mettere alla prova la storia d'amore tra Lucia Orlando e Filippo Contri. In molti si...

Grande Fratello diretta tv : finalmente chiude il circo diseducativo - : Dopo tanto dire e dopo che la Codacons è scesa in campo, e gli sport si sono ritirati, l'abbiamo avuta vinta: Mediaset ha concluso il programma più inutile del palinsesto tv. Era ora. Grande Fratello ...

Ascolti tv 4 giugno 2018 : com’è andata la finale di Grande Fratello 15 : Grande Fratello 2018, Ascolti tv: ieri sera la finale seguita da 3,8 milioni di telespettatori Ecco gli Ascolti tv registrati dalla finale di Grande Fratello 2018. Ieri sera, in prima serata su Canale5, l’ultima puntata di “GF 15” è stata seguita da una media di 3 milioni 797 mila telespettatori, pari al 23,6% di share. […] L'articolo Ascolti tv 4 giugno 2018: com’è andata la finale di Grande Fratello 15 proviene da ...

Barbara D’Urso - finale del Grande Fratello 15 battuta dalla Nazionale : La Nazionale su Rai1 batte la finale del GF 15 di Barbara D’Urso Il Grande Fratello 15 chiude registrando ottimi ascolti. L’ultima puntata del reality condotto da Barbara D’Urso in onda su Canale 5 lunedì 4 giugno è stata seguita da 3.797.000 telespettatori, raccogliendo il 23,6% di share ed è stata battuta dall’amichevole di calcio Italia-Olanda su Rai1 che ha conquistato 6.020.000 telespettatori, pari al 24,2% di ...

«Grande Fratello 15» : cosa ricorderemo (e cosa dovremmo dimenticare) di questa edizione : Alberto Mezzetti, 34 anni, modello, capello lungo, il «Tarzan di Viterbo». È lui il vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello, quella del via vai degli sponsor, degli attacchi contro il 2 giugno, di Aida Nizar, delle alitate, del trash. Non sappiamo se fra un anno a questa parte ricorderemo ancora la sua proclamazione (Barbara D’Urso che gli avvicina uno stetoscopio al petto e urla il suo nome a più non posso). A rendere ...

Diretta Grande Fratello : Alessia e Lucia al televoto Video : Tra pochissime ore prendera' il via l'ultima puntata del Grande Fratello 2018. In gara sono rimasti sei concorrenti. Scopriremo chi tra Alberto e Veronica dovra' lasciare la Casa chi invece si aggiudichera' il montepremi di 100 mila euro [Video]. Il vincitore avra' modo di prendere parte a tante ospitate di alcuni programmi della Mediaset. In questo modo potra' accrescere la sua notorieta'. Intanto vi sveliamo che sara' una serata piena di ...

Grande Fratello - Stefania Pezzopane riabbraccia Simone Coccia : 'Non ci si può vergognare di amare' : Stefania Pezzopane ha riabbracciato Simone Coccia eliminato dalla casa del Grande fratello . 'Sono venuta a riprenderti, ti amo moltissimo' ha detto la deputata del Pd nello studio di Barbara D'Urso, ...