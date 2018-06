Grande Fratello 2019 si farà? video

blogo

: ?? ALBERTO VINCE LA QUINDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF15 ?? - GrandeFratello : ?? ALBERTO VINCE LA QUINDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF15 ?? - GrandeFratello : A Grande Fratello niente è come sembra: Matteo lo impara a sue spese... ?? Obbligato a sostituirsi ad uno dei suoi c… - GrandeFratello : Matteo travolge letteralmente Simone nella sfida al televoto: il suo sogno continua! Simone è ufficialmente il quin… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Non sono passate neanche 24 ore dai saluti finali che hanno messo la parola fine alla quindicesima edizione delche già si mette mano all'ipotesi della sedicesima per l'anno. Il rumor parte da unpubblicato da Barbara d'Urso. La conduttrice che, dopo 14 anni, ha potuto riprendere le redini del reality show nella sua versione classica ha mostrato sul suo profilo di Instagram Stories lo smontaggio della scenografia nel palastudio di Cinecittà che ha ospitato le puntate in prime time e che ha reso possibile la coreografia di "Barby girl" in apertura della finalissima, ieri sera.prosegui la letturasi? () pubblicato su TVBlog.it 05 giugno 2018 20:09.