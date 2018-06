Grande Fratello 2018 | Paola Di Benedetto | Matteo Gentili? Ha giocato sulla fine del

Aida Nizar lascia la chat di whatsapp del Grande Fratello - concorrenti increduli : Aida Nizar è nel bene e nel male il vero personaggio della quindicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara D'Urso . Durante la finale di lunedì sera che ha visto trionfare Alberto Mezzetti , ...

Grande Fratello - chi è il vincitore Alberto : il Tarzan di Viterbo : È Alberto Mezzetti il vincitore di Grande Fratello 15. 34 anni, di Viterbo, Alberto, durante la finale del reality in onda ieri sera su Canale 5, condotta da Barbara d'Urso, ha battuto prima al ...

Alberto Mezzetti vince il Grande Fratello : «Ora risanerò i miei debiti» : di Veronica Cursi Nella giungla del Grande Fratello 2018, nell'edizione più criticata e bersagliata che la tv ricordi, non poteva che vincere lui, il Tarzan di Viterbo, Alberto Mezzetti. Modello dalla ...

Aida Nizar contro i concorrenti del Grande Fratello dopo la finale : Aida Nizar si schiera di nuovo contro gli altri concorrenti del Grande Fratello Aida Nizar di nuovo contro i concorrenti del Grande Fratello dopo la finale. A dichiararlo è Angelo Sanzio, il quale ha condiviso lo screen di una conversazione su Instagram. Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffino ha pubblicato sulle Storie l’immagine che mostra l’abbandono […] L'articolo Aida Nizar contro i concorrenti del Grande Fratello ...

Grande Fratello cambia Capo Progetto. Andrea Palazzo verso Magnolia - arriva Cristiana Farina dall’Isola : Andrea Palazzo Ah, per la cronaca, credo che per il Capoprogetto del GF questo sia l’ultimo Grande Fratello. Mi risulta che Andrea Palazzo passi a Magnolia. Al suo posto Cristiana Farina. — Davide Maggio (@davidemaggio) 4 giugno 2018 Cristiana Farina

Alberto vince il Grande Fratello. Ora paghi da bere prima che gli euro vinti diventino lire : La pacchia è finita, e pure il Grande Fratello. Ha vinto l’ottusangolo, Alberto Mezzetti, il tarzan di Viterbo, quello che “nasco da una famiglia agiata: mio padre faceva colazione con lo champagne”. Il ricordo di Alberto, sempre sé stesso (“Neanche ci penso perché faccio cose”), va al Grand Hotel di Rimini dove il papi lo portava in vacanza e lo costringeva a offrire Coca Cola a tutti i bambini che incontrava, per poi complimentarsi per il ...

Crema - il Grande Fratello arriva nel negozio. Tre persone al giorno per 15 giorni “live” 24 ore su 24 : Anche Crema avrà il suo “grande fratello”. Da venerdì fino al 24 giugno dietro le vetrine di un negozio di abbigliamento nel centro storico della città, tre persone al giorno vivranno mostrando ogni attimo (o quasi) della loro giornata. Il tutto sarà visibile anche in Rete grazie ad un collegamento streaming. L’idea è di Beppe Riboli, progettista che si definisce “creativo”. Il committente è Alberto Doldi, noto commerciante in città. Il primo ci ...

Ascolti tv - Italia – Olanda supera la finale del Grande fratello : Il calcio anche in amichevole e nonostante lo spiacevole retroscena di una nazionale assente dai Mondiali 2018 vince su tutto e su tutti anche sul gran finale del reality per eccellenza, ossia sul Grande fratello vinto da Alberto Mezzetti. Ascolti tv, Prime time L’amichevole Italia-Olanda – trasmessa su Rai1 dalle 20.45 alle 22.35 – è stato il programma più visto della prima serata televisiva di lunedì con 6.020.000 ...

Grande Fratello - l'sms in diretta di Bobby Solo che stravolge la finale : la frase che cambia la vita della figlia : Veronica Satti non è riuscita a vincere il Grande Fratello 2018, ma di sicuro può considerarsi soddisfatta per il risultato che le stava più a cuore: riavvicinarsi a suo padre, Bobby Solo. Dopo anni di battaglie legali e incomprensioni, i due si sono mandati messaggi a distanza di Grande distensione, fino alla finale, quando sul telefono del capostruttura Marco Doni, il cantante ha mandato un sms che ha sorpreso Barbara D'Urso nel bel mezzo ...

“Simone - noi adesso…”. Grande Fratello - Stefania Pezzopane la vera vincitrice. Che momento! : Aveva messo le mani avanti all’inizio del Grande Fratello, Stefania Pezzopane. Non avrebbe partecipato al reality, nonostante nella Casa ci fosse il suo Simone Coccia. Ma poi, chissà come e perché, ha ‘vinto’ Barbara D’Urso e la senatrice è apparsa al pubblico di Canale 5 per ben due volte. Una nella Casa di Cinecittà e una in studio, alla finale, quando il fidanzato è uscito dal gioco. Ma a guardare la cosa sotto ...