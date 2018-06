Grande Fratello 2018 | classifica e vincitore Pagelle finale | Alberto Mezzetti sbaraglia

Grande Fratello 2018 : riassunto puntate - vincitore e tutte le informazioni : La quindicesima edizione del " Grande Fratello 2018 " è andata in onda da fine aprile al 5 giugno 2018 , ogni martedì, in prima serata su Canale 5, per un totale di 8 puntate . Al timone Barbara d'...

Alberto Mezzetti vince il Grande Fratello 15 : le sue prime parole : GF 15: Alberto Mezzetti è il vincitore Si è appena conclusa la quindicesima edizione del Grande Fratello . E a vince re questa edizione del padre di tutti i reality show è stato Alberto Mezzetti con ben il 57% dei voti. Il ragazzo, ribattezzato un po’ da tutti “Tarzan” per via della sua lunga bionda chioma ha battuto sul fotofinish Alessia Prete. Alberto Mezzetti , grazie alla sua spontaneità e freschezza è riuscito a conquistare ...

Grande Fratello - Barbara D’Urso risponde a Fontana : «Caro ministro - la famiglia è qualunque tipo di amore» – Video : GF15 - Veronica Satti e Valentina Barbara D’Urso non risparmia nessuno, nemmeno il neo-ministro della famiglia e della disabilità Lorenzo Fontana, in questi giorni agli onori delle cronache per le sue dichiarazioni sulle coppie omosessuali. Durante la finale del Grande Fratello 2018 la conduttrice ha lanciato una nemmeno troppo velata frecciata all’esponente leghista, che aveva sottolineato l’inesistenza delle famiglie gay per ...