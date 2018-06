Grande Fratello 15 – Svelato il nome del vincitore del reality

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018) La 15esima edizione delè stata vinta dal ‘Tarzan di Viterbo’ Alberto Mezzecchi Dopo poco meno di due mesi dentro la casa del, questa sera è andata in scena la finale deldi Canale 5 che ha visto trionfare Alberto Mezzecchi. Dopo una puntata pregna di sorprese e colpi di scena, è stato il ‘Tarzan di Viterbo’ a vincere la quindicesima edizione del programma condotto da Barbara d’Urso, aggiudicandosi il montepremi di 100 mila euro. Una delle stagioni più criticate di sempre della trasmissione trash, ha visto arrivare in finale Veronica Satti, Alberto Mezzetti, Simone Coccia, Lucia Orlando, Alessia Prete e Matteo Gentili. La prima ad uscire di scena, durante la puntata finale del15, è stata la figlia di Bobby Solo, seguita in ordine da Simone, Lucia, Matteo e Alessia. LEGGI ANCHE >>> Chi è ...