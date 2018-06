Grande Fratello 15 | il vincitore è Alberto Mezzetti | il tarzan di Viterbo!

Barbara D'Urso/Attacco al Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana : il pubblico applaude (Grande Fratello 2018) : Barbara D'Urso lancia un Attacco al Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana durante la finale del Grande Fratello 2018: "La Famiglia è qualunque tipo di amore".(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 08:48:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara D’Urso entra in studio e il dettaglio non sfugge : l’hanno notato tutti : Grande Fratello 15, alla fine ha vinto Alberto Mezzetti, come dicevano i bookmakers, ma la finale è stata scoppiettante già dai primi minuti. Intanto per una ‘falsa partenza’. La puntata, infatti, comincia stranamente alle 21,26 con il brindisi dei ragazzi rimasti nella Casa che celebrano l’ultima notte a pochi minuti dall’inizio. Peccato che contestualmente non partano le inquadrature dallo studio, nè venga ...

Alberto Mezzetti vincitore del Grande Fratello 2018 : l’edizione più trash della storia e la frecciatina ad Alessia Marcuzzi : Alberto Mezzetti vincitore del Grande Fratello 2018. Tutto era scritto ormai da settimane e alla fine è andato tutto come previsto se non fosse che Matteo Gentili anziché secondo sia arrivato terzo lasciando il posto più alto sul podio alla bella Alessia Prete, colei che gli ha rubato il cuore. Previsioni rispettate per il podio ma non per la conduzione e la conduttrice. Barbara d'Urso è riuscita a superare sé stessa e non solo per quello che ...

Grande Fratello - la finale : i 10 momenti cult : Breve ma intenso. Dopo appena 49 giorni si chiude la Porta Rossa della edizione più discussa (ma più corta) del Grande Fratello. A tirare la maniglia per ultimi

Grande Fratello 2018 : riassunto puntate - vincitore e tutte le informazioni : La quindicesima edizione del "Grande Fratello 2018" è andata in onda da fine aprile al 5 giugno 2018, ogni martedì, in prima serata su Canale 5, per un totale di 8 puntate. Al timone Barbara d'...

Grande Fratello - Barbara D’Urso risponde a Fontana : «Caro ministro - la famiglia è qualunque tipo di amore» – Video : GF15 - Veronica Satti e Valentina Barbara D’Urso non risparmia nessuno, nemmeno il neo-ministro della famiglia e della disabilità Lorenzo Fontana, in questi giorni agli onori delle cronache per le sue dichiarazioni sulle coppie omosessuali. Durante la finale del Grande Fratello 2018 la conduttrice ha lanciato una nemmeno troppo velata frecciata all’esponente leghista, che aveva sottolineato l’inesistenza delle famiglie gay per ...