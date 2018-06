Grand Tour d' Italia | puntata 8 giugno 2018 | Panicucci | Boni e Sgarbi tra gli ospiti

Tour de France 2018 : Tom Dumoulin sarà al via della Grande Boucle. L’olandese ha sciolto le proprie riserve : Alla fine Tom Dumoulin ci sarà. Il corridore olandese, reduce dal secondo posto al Giro d’Italia 2018, ha sciolto le proprie riserve circa la propria partecipazione al Tour de France 2018, secondo quanto scrive il De Telegraaf. Pur sentendosi piuttosto stanco al termine della Corsa Rosa, dunque, il forte ciclista del Team Sunweb ha optato per cimentarsi nella corsa a tappe più importante e prestigiosa, che prenderà il via il 7 luglio con ...

La sentenza sul caso Chris Froome non arriverà prima del Tour de France. Il britannico al via della Grande Boucle : sarà gradito? : Il caso salbutamolo che coinvolge Chris Froome potrebbe non concludersi prima del Tour de France che scatterà il 7 luglio dalla Vandea. Queste sono le ultime novità riguardo alla non negatività a questa sostanza riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna: il britannico, che settimana scorsa ha conquistato il Giro d’Italia, si deve difendere dalle accuse e dovrà presentarsi di fronte al Tribunale Antidoping ma ancora non si conosce ...

Nuovo tour degli U2 nel 2019 negli stadi? Parla Adam Clayton : “Dovremmo tornare in posti più Grandi” : Lo scorso 2 maggio l'Experience+Innocence tour ha debuttato a Tulsa e mentre ora si avvia verso la conclusione lo sguardo è già rivolto ad un potenziale tour degli U2 nel 2019. La prosecuzione della tournée della band di Bono al momento non sembra essere in cantiere, ma di sicuro il gruppo trae continua ispirazione dall'esibirsi dal vivo. Il bassista Adam Clayton ne ha Parlato in una recente intervista con Rolling Stones, in cui ha ...

Chris Froome rischia davvero il Tour de France? Tutti i possibili scenari - tra il salbutamolo e “l’immagine della Grande Boucle” : Chris Froome punta dritto al Tour de France, dopo aver vinto il Giro d’Italia punta a realizzare la leggendaria doppietta ma la marcia di avvicinamento verso la Grande Boucle potrebbe rivelarsi davvero molto complicata per il britannico. Su di lui pende sempre la spada di Damocle del caso salbutamolo: la non negatività riscontrata all’ultima Vuelta di Spagna ha aperto un processo che sembra essere lontano dalla risoluzione. Nemmeno ...

Ufficiale il nuovo tour di Ariana Grande nel 2019 per l’album di inediti Sweetener : Confermata la partenza del nuovo tour di Ariana Grande nel 2019: lo spettacolo a supporto dell'album Sweetener, come ampiamente prevedibile, sarà realizzato il prossimo anno. L'album, infatti, sarà distribuito in tutto il mondo dal 20 luglio 2018 su etichetta Republic Records e sarà seguito da un nuovo tour di Ariana Grande nel 2019, come rivelato dalla stessa cantante durante una conversazione con i fan su Twitter. L'obiettivo del nuovo ...

Lucilla Agosti a Blogo : "Torno in tv a Grand Tour d’Italia - gli ultimi due anni sono stati complicati" : Dopo circa due anni di assenza, torna in tv Lucilla Agosti. La conduttrice sarà infatti al timone della nuova edizione di Grand Tour d'Italia, al via venerdì prossimo in seconda serata su Rete 4 (prende il posto di Alessia Ventura). Si tratta del live&media experience del settimanale Panorama che racconta l’Italia e il suo patrimonio artistico e culturale, attraverso le eccellenze del mondo dell’impresa, dell’economia, della cultura, ...

Chris Froome sfida Pantani : accoppiata Giro-Tour possibile? E con 4 Grandi Giri consecutivi eguaglierebbe Merckx : Con il trionfo al Giro d’Italia 2018 Chris Froome è entrato nella storia del ciclismo, diventando il settimo corridore a conquistare la Tripla Corona, ovvero vincere tutti e tre i Grandi Giri. Un traguardo davvero straordinario, considerando anche che il britannico ha realizzato altri due primati: il minor tempo impiegato per ottenere questo risultato, solo 10 mesi e quello di corridore più anziano a realizzarlo, 33 anni. Il suo cammino però non ...

Tour de France 2018 : chi parteciperà? Presenti Nibali - Quintana - Valverde - Froome - Bardet. Grande Boucle attesissima : Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia 2018 al termine di tre settimane al cardiopalma in cui è successo davvero di tutto. Il keniano bianco è caduto a Gerusalemme, è andato in difficoltà in montagna, poi si è ridestato, ha trionfato sullo Zoncolan e poi ha confezionato l’impresa leggendaria sul Colle delle Finestre quando ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo ribaltando la classifica generale. Il capitano del Team ...

Torino - Grande successo per il il Waste Mob 2018 #pulitour : L’abbandono di rifiuti nell’ambiente in Italia genera costi diretti che vanno da 1,2 a 2,3 miliardi di euro l’anno,secondo le stime dello studio di caratterizzazione su fenomeno del littering in Italia promosso da AICA Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, sostenuta dal Ministero dell’Ambiente per la Tutela del Territorio e del Mare, dal Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI e dai sei consorzi di Filiera e ...

"Grand Tour d'Italia : Dopo i buoni ascolti ottenuti lo scorso anno con le prime due edizioni, torna il venerdì in seconda serata su Rete4 , a partire dal 1 giugno, 'Grand Tour d'Italia - Sulle orme dell'eccellenza'. Dieci ...

Tour de France 2018 : Egan Bernal sarà al via della Grande Boucle. Il Team Sky ha deciso di anticipare i tempi : Parlare del corridore colombiano Egan Bernal, classe 97 del Team Sky, come di un predestinato non è certo un’esagerazione. Il dominio assoluto nel recente Tour of California aveva alimentato voci riguardanti una partecipazione del corridore sudamericano al prossimo Tour de France, programmato dal 7 al 29 luglio. Inizialmente l’intenzione della Sky era quella di far debuttare il giovane Bernal, in una Grande corsa a tappe, alla Vuelta ...