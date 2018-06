GP Italia di F1 | sconti per i visitatori del Salone di Torino

Sconti TrenItalia per il concerto-tributo a Pino Daniele del 7 giugno a Napoli : Ufficiali gli Sconti Trenitalia per il concerto-tributo a Pino Daniele. Tutti coloro che vorranno partecipare all'evento speciale dedicato all'artista partenopeo. Tutti coloro che decideranno di partecipare alla manifestazione potranno accedere a uno sconto del 30% per andata e ritorno da Napoli su tutti i servizi Trenitalia a cominciare dal Frecciarossa per finire con l'Intercity Notte. Tantissimi gli artisti che prenderanno parte al ...

Volley - Nations League 2018. Argentina-Italia 3-0 : i sudamericani passeggiano su un’Italia sprecona e discontinua : Serviva un’impresa al contrario per fare peggio di venerdì sera contro il Canada ma l’Italia ha abbassato ulteriormente l’asticella uscendo sconfitta con un secco 3-0 contro l’Argentina di Velasco che era a caccia di un successo scaccia crisi davanti al pubblico di casa dopo aver deluso contro Iran e Canada. Il successo è arrivato e pure altisonante nel punteggio contro un’Italia sciupona e discontinua per cui ...

Governo - Martina (Pd) : “Non faremo sconti. Opposizione a contratto sbagliato per gli Italiani” : “Questa piazza è l’inizio del nostro lavoro nel paese per l’alternativa popolare. Non faremo sconti a questo Governo. Che fa il Governo, protegge i dazi di Trump? Dobbiamo chiedere a tanti elettori di centrosinistra di tornare a casa: questa casa è aperta e si rinnova, ma è orgogliosa del lavoro fatto. Misureremo questo Governo immediatamente, in particolare nel confronto europeo. Non faremo fare passi indietro al paese, ...

TRENItalia - ORARIO ESTIVO 2018/ Nuove fermate per le Frecce e sconti per famiglie dal 10 giugno : Nuovo ORARIO ESTIVO 2018 per TRENITALIA, con entrata in vigore il 10 giugno. Nuove fermate per le Frecce nelle località di mare e anche in montagna e luoghi d'arte(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:57:00 GMT)

TrenItalia - nuove rotte e sconti per famiglie dal 10 giugno : Una nuova rotta Frecciargento Roma - Vicenza, sette nuove fermate Frecciarossa a Reggio Emilia, due Frecciarossa in più nel fine settimana tra Milano, Rimini e Ancona: sono alcune delle novità del ...

Giro d’Italia – Visconti leader del gruppo a Filottrano : papà Antonino svela la verità sul gesto di Giovanni : Giovanni Visconti ‘direttore d’orchestra’ al Giro d’Italia: ecco la verità sul gesto del corridore della Bahrain Merida nella tappa di Filottrano Sono passati due giorni dalla tappa di Filottrano del Giro d’Italia 101. La carovana rosa ha attraversato le terre di Michele Scarponi, campione italiano di ciclismo scomparso lo scorso anno a causa di un incidente stradale. Una giornata commovente ricca di omaggi per ...

Giro d’Italia - Giovanni Visconti si schianta contro un'ammiraglia Video : La tre giorni del Giro d’Italia [Video] nella sua Sicilia si è conclusa con un bruttissimo incidente per Giovanni Visconti, che mercoledì era stato grande protagonista a Santa Ninfa arrivando secondo dietro ad Enrico Battaglin. Durante la tappa dell’Etna, a circa cinquanta chilometri dall’arrivo, il corridore del Team Bahrein Merida era andato a rifornirsi di acqua per sé e per i compagni. Mentre stava superando la lunga fila delle ammiraglie ...

Giro d’Italia 2018 - Giovanni Visconti : “Ho visto la morte in faccia - l’ho scampata. Che incidente con l’ammiraglia della Groupama” : Giovanni Visconti è incappato purtroppo in un bruttissimo incidente durante la Caltanissetta-Etna, sesta tappa del Giro d’Italia 2018. Il siciliano ha infatti tamponato un’auto della Groupama e si è ferito come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: “Ho visto la morte in faccia“. Il 35enne ha riportato abrasioni e ferite su tutta la parte sinistra del corpo (spalla, gomito, anca, ginocchia, caviglia): “Si andava a ...

Giro d'Italia - a Santa Ninfa vince Enrico Battaglin - secondo Giovanni Visconti : Enrico Battaglin è un uomo di parola. A CaltaGirone, dove aveva chiuso terzo dopo una rasoiata a bocca aperta, aveva giurato che ci avrebbe riprovato. Meno di ventiquattr'ore dopo, il vicentino della ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della quinta tappa. Il grande ritorno di Enrico Battaglin - bravo e generoso Visconti - che gamba per Pozzovivo : La quinta tappa del Giro d’Italia 2018 ha visto il ritorno al successo di Enrico Battaglin, che si è imposto sul traguardo di Santa Ninfa davanti a Giovanni Visconti e José Gonçalves. In Maglia Rosa resta sempre l’australiano Rohan Dennis, in attesa dell’arrivo sull’Etna di domani. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quinta tappa. Enrico Battaglin 10: un grande ritorno per il corridore veneto, che ...

Giro d'Italia : Enrico Battaglin vince a Santa Ninfa - 2° Visconti - Dennis in rosa : In streaming si potrà vedere su RaiPlay. A seguire il Giro anche Eurosport1 tutti i giorni in diretta dalle 13 e in streaming con SkyGo ed Eurosport Player.