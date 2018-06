Governo | sì alla fiducia del Senato al governo Conte Il momento della lettura del

Governo - Salvini : “Pacchia strafinita per presunti profughi”. E alla Segre : “Leggi razziali? Rom rispettino quelle normali” : Matteo Renzi e Liliana Segre. Ma anche Mario Balotelli e Fabrizio Corona. E’ ampio il parterre di personaggi cui oggi Matteo Salvini ha ritenuto opportuno replicare, a voce o sui social network, nel giorno del suo primo impegno istituzionale nelle vesti di ministro dell’Interno. Il tema principale, il suo cavallo di battaglia: quello dei flussi migratori. La giornata era iniziata con l’hashtag #colpadiSalvini lanciato per ...

Salvini festeggia il Governo con lo stop alla riforma di Dublino e prepara la strategia in due tempi sui migranti : "Una vittoria per noi, sono molto soddisfatto". Nel giorno in cui il Parlamento battezza il governo Conte, Matteo Salvini festeggia lo stop alla riforma del regolamento di Dublino deciso al vertice dei ministri degli Interni Ue in Lussemburgo. stop che ha ridotto in pezzi l'Unione Europea, già malconcia. E adesso il ministro degli Interni e vicepremier prepara la sua strategia anti-sbarchi: in due step. Il primo guarda all'immediato e ...

Cassa Depositi e Prestiti - Costamagna : ‘No ad altro mandato’. Corsa alla guida della controllata che il Governo vuole più attiva : “Il vento del cambiamento sta soffiando dappertutto”. Il premier Giuseppe Conte non ha avuto neanche il tempo di pronunciare queste parole che sono arrivate novità dalla Cassa Depositi e Prestiti. D’intesa con il numero uno dell’Acri, Giuseppe Guzzetti, il presidente di Cdp, Claudio Costamagna, ha fatto sapere di essere indisponibile per un secondo mandato. L’annuncio è arrivato a sorpresa perché fino ad una manciata di giorni ...

Costamagna si tira fuori : il Governo alla prova Cdp : Claudio Costamagna ha deciso: non avrà un secondo mandato alla presidenza della Cassa depositi e prestiti (Cdp)."Questa mattina ho condiviso con il presidente di Acri e Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, che ringrazio per la fiducia accordatami, la decisione di non proseguire con un secondo mandato alla presidenza di Cassa depositi e prestiti", ha annunciato lo stesso Costamagna oggi, "Come ho avuto sempre modo di dire, proveniendo da una ...

Governo - dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte : Monica Cirinnà indossa la maglia pro-famiglie arcobaleno. Davide Faraone espone cartelli a ripetizione e Paolo Romani manda a quel paese il premier Conte con ampi gesti delle mani. Queste le reazioni dei senatori di Pd e Forza Italia alle parole del neo primo ministro durante il discorso in Aula L'articolo Governo, dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte ...

Governo : Conte alla Camera per consegna discorso fiducia : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Il premier, Giuseppe Conte, è arrivato alla Camera (a piedi dal Senato) per consegnare il discorso programmatico per il voto di fiducia al nuovo esecutivo, che a Montecitorio si terrà domani pomeriggio. Al suo ingresso in aula, il presidente del Consiglio è stato accolto dall’applauso dell’emiciclo. L'articolo Governo: Conte alla Camera per consegna discorso fiducia sembra essere il primo su ...

Governo - Conte alla fiducia 'Stop business dei migranti' Flat tax - aperture a Putin... : Governo, discorso di Conte in Senato: "Metteremo fine a business migranti cresciuto con finta solidarietà". Apre a Russia. Su Flat tax e conflitto di interessi... Segui su affaritaliani.it

Il Governo Conte alla prova del Parlamento - oggi il primo voto di fiducia al Senato : Il premier parla oggi a palazzo Madama e domani a Montecitorio. Le votazioni sono previste in serata: martedì alla Camera alta e mercoledì tocca ai deputati