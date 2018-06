Governo : Segre - mi astengo - valuterò volta per volta - Costituzione mia guida : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – La senatrice Liliana Segre ha dichiarato il voto di astensione sulla fiducia al Governo Conte. “La mia scelta è quella di optare per il voto di astensione sul Governo. valuterò volta per volta le scelte del Governo senza alcun pregiudizio”, ha detto la senatrice al suo primo intervento in aula a palazzo Madama. “Svolgerò la mia attività di senatrice rispondendo solo alla mia coscienza. guidata ...

Governo - il primo intervento in aula di Liliana Segre : “Aiutiamo gli italiani a essere vigili”. Acclamazione unanime : “La scelta più coerente rispetto alla fiducia a questo Governo credo sia l’astensione: poi valuterò volta per volta le scelte dell’esecutivo, senza pregiudizi ma solo nell’interesse del popolo italiano”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre annunciando in Senato le sue intenzioni di voto sulla fiducia al Governo guidato da Giuseppe Conte. Standing ovation unanime (e commossa) quando Segre ha ricordato le ...

Torna il totonomi : il Governo al lavoro su 43 nomine tra viceministri e sottosegretari : Sono 43 le nomine che il governo e la maggioranza M5s-Lega dovranno effettuare nei prossimi giorni: 35 sottosegretari e 8 viceministri. Una partita complessa, soprattutto per alcune deleghe chiave come telecomunicazioni, giustizia, economia e servizi segreti. Il risiko delle nomine riguarda anche le presidenze delle commissioni parlamentari e i ruoli di capigruppo dei due partiti.Continua a leggere

Governo Conte - si tratta sui sottosegretari : equilibri delicati tra Lega e M5s : Oggi il Governo di Giuseppe Conte si presenta al Senato per il primo voto di fiducia. Il premier ha preparato il discorso che terrà nell'aula di Palazzo Madama e poi, domani, alla Camera. Subito dopo...

Governo Conte verso fiducia Camere - trattativa su sottosegretari : Roma, 4 giu. , askanews, Domani il Governo di Giuseppe Conte si presenta al Senato per il primo voto di fiducia. Il premier oggi è stato al lavoro nel suo ufficio per preparare il discorso che domani ...

Governo Conte verso fiducia Camere - trattativa su sottosegretari : All'Economia, altro dicastero chiave, la Lega avrebbe messo in campo due nomi , Alberto Bagnai e Claudio Borghi, e altrettanti il M5s , Laura Castelli e Stefano Buffagni, . Una casella delicata e su ...

La squadra di Governo : 8 vice e 35 sottosegretari. Del Re verso gli Esteri : Discorso aperto, invece, per il dicastero dell'Economia con Stefano Buffagni - che ha curato in queste settimane il dossier sulle partecipate - in corsa, oltre a Laura Castelli, per il ruolo di ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Buffagni, l'uomo del Movimento che ha in mano il dossier' nomine partecipate', potrebbe andare al ministero dell'Economia come vice di ***Giovanni Tria***. Ma quella in via XX Settembre è una casella ...

Chi è Giancarlo Giorgetti - il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Giorgetti vanta una lunga militanza nella Lega (sia al fianco di Bossi che di Salvini) e una lunga esperienza parlamentare: è deputato dal 1996. Figura molto apprezzata in Parlamento da più parti politiche, è stato anche presidente della commissione Bilancio di Montecitorio.Continua a leggere

Segretario Tesoro Usa Mnuchin : lavoreremo con nuovo Governo Italia : Segretario Tesoro Usa Mnuchin: lavoreremo con nuovo governo Italia