Governo | Salvini contro Soros | Balotelli e Saviano | “Speculatori e personaggi bizzarri

Salvini : “Governo non entra in camera da letto - ma bambino ha diritto a una mamma e un papà” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare delle famiglie omosessuali dopo le polemiche sul ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e prende nuovamente posizione sul tema: "Il governo non entra nella camera da letto, ma un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà, non il genitore 1,2 o 3".Continua a leggere

Governo - il colpo di Matteo Salvini all'Economia : con chi commissaria il ministro Tria - sgambetto a Sergio Mattarella : Un colpo basso per Sergio Mattarella : ha fatto di tutto per cacciare dalla porta principale gli euroscettici dal Governo, ma Matteo Salvini li ha fatti tutti rientrare dalla finestra. E che finestra: ...

Migrante ucciso in Calabria - Pd e Leu 'Troppo silenzio dal Governo - Salvini e Di Maio intervengano' : Il nuovo governo tace sulla morte di Soumayla Sacko , 29 anni, sindacalista maliano ucciso da una fucilata mentre con due connazionali raccoglieva lamiere in una fabbrica dismessa nel Vibonese. Non ...

Giorgio Napolitano - la lettera al Senato per Di Maio e Salvini : 'Il Governo non deve ingannare l'Europa' : Attraverso una lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, Re Giorgio non ha resistito alla tentazione di dire la sua sulla situazione politica e naturalmente il suo giudizio su ...

Spunti di buonGoverno per Salvini e Di Maio. Chi c'era e cosa si è detto al Censis : Il rischio, è il messaggio di fondo, è di creare uno scollamento eccessivo tra politica e cittadini, tra chi governa e l'economia di tutti i giorni. Una sorta di vuoto pneumatico micidiale per lo ...

Governo - Salvini : “Minniti ha fatto un discreto lavoro. Stimo Putin e lo dico gratis” : Il giorno dopo la visita a Catania e all’hotspot di Pozzallo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna sul tema immigrazione e sulle dichiarazioni di Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia in quota lega che hanno sollevato critiche nel mondo Lgbt. “È stato fatto anche un discreto lavoro dal ministro che mi ha preceduto, quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato fatto, lavorerò per rendere ancora più ...

Governo - Soros : “Sono preoccupato da vicinanza Lega-M5s alla Russia. Bisogna sapere se Salvini è a busta paga di Putin” : George Soros è “molto preoccupato” della vicinanza dell’esecutivo Cinquestelle-Lega alla Russia. Un argomento, secondo il finanziere ungherese, “su cui si trova d’accordo il nuovo Governo: hanno detto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia”. E Soros, ospite del Festival dell’Economia di Trento, chiama direttamente in causa il leader di uno dei due partiti di Governo: “C’è ...