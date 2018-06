Governo | Renzi a M5s-Lega | siete il potere e non faremo sconti

Governo - Renzi : “Voi giustizialisti - noi garantisti. Al nome di Davigo - rispondiamo con Beccaria ed Enzo Tortora” : “Voi non siete il bipolarismo di domani, voi siete la coalizione di oggi e di domani”. E “altro che Terza Repubblica, continua la Prima”. Lo dice Matteo Renzi, nel suo intervento dopo il discorso per la fiducia di Giuseppe Conte, in Senato. “Noi siamo una cosa diversa. Sulla giustizia siamo per il garantismo, non per il giustizialismo. Quando sentiamo il nome di Davigo, rispondiamo con Beccaria ed Enzo ...

Governo - Renzi a Salvini : “Attento alle parole - ora è ministro”. Smorfie e complicità tra Di Maio e il leader della Lega : Nel suo intervento in aula al Senato, durante la discussione che precede il voto di fiducia, Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Matteo Salvini, che lo ha guardato sorridendo, seduto accanto al premier Conte e a Di Maio. “Mi colpisce che lei abbia utilizzato l’espressione ‘la pacchia è finita’ riferendosi ai migranti. Ma io le chiedo questo, da padre a padre: stia attento alle parole, perché lei non è più solo un ...

Governo Conte - dai cartelli di Faraone alle smorfie di Renzi : tutte le immagini del giorno della fiducia – FOTO : cartelli irriverenti, smorfie tra i banchi e facce stanche. Tra un intervento a favore e uno contrario al nuovo esecutivo, a Palazzo Madama i senatori trovano il tempo per alleggerire la lunga giornata che porterà al voto di fiducia del Governo guidato da Giuseppe Conte. Il dem Davide Faraone espone dei fogli con scritte provocatorie: “Se parla del Sud Salvini gli mena” e “Non ha letto nemmeno il Def”. In ...

Alcune cose che Renzi ha detto al Governo Conte al Senato : Roma, 5 giu. , askanews, Roma, 5 giu. , askanews, 'Questo contratto è scritto con l'inchiostro simpatico, è garantito da un assegno a vuoto'. Lo ha detto, tra le altre cose, Matteo Renzi, Senatore ed ...

Governo - Renzi : 'Voi non siete lo Stato ma il potere' : "Questo contratto è scritto con l'inchiostro simpatico, è garantito da un assegno a vuoto". Lo ha detto Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, al Senato prima del voto di fiducia al Governo ...

Il monito di Monti al Governo : 'Siate più umili o rischiate la Troika' - Renzi : 'Il Pd è un'altra cosa' : Il governo Conte "deve mostrare più umiltà e realismo" nei confronti del Paese, altrimenti rischia di fargli subire "l'umiliazione della Troika". Lo ha detto Mario Monti nella discussione generale ...

Governo - Morra (M5s) contro Renzi : “Nostro presidente cita filosofi e letterati russi - lui i Jalisse e le serie televisive” : “Abbiamo voltato pagina. Lo si è visto: il nostro presidente del Consiglio ha citato filosofi, sociologi, intellettuali e grandi letterati russi. Siamo abituati a quelli di prima che citavano i Jalisse e le serie tv”. Sono le parole dell’intervento, nell’aula del Senato, di Nicola Morra, senatore del M5s, che ha preso in giro, nemmeno troppo velatamente, l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi. L'articolo ...

Governo Conte - la diretta della fiducia – Il dibattito al Senato. Renzi su Twitter : “Votiamo no - noi siamo #altracosa” : Dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (leggi), a Palazzo Madama è la volta del dibattito in aula (diretta tv), preceduto come di consueto dalle prime reazioni dei politici sui social network. In tal senso, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha definito il programma di Governo “un libro dei sogni senza soldi“: “Il Conte sotto tutela presenta un discorso pieno di ovvietà e misure già fatte spacciandolo per ...

Governo - Conte in Senato : “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5s - Renzi protesta : interviene Casellati : Standing ovation, con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di Lega e M5s sono immediatamente scattati in piedi e hanno cominciato a scandire lo slogan “fuori la mafia dallo Stato“. Proteste dai banchi del Pd e da parte di Matteo Renzi. Per calmare l’aula, è intervenuta la ...

Oscar Farinetti : "Mi dispiace per Renzi - se ha perso vuol dire che ha sbagliato. Ora tifo questo Governo" : "Se uno perde, significa che errori ne ha fatti, mi dispiace per Matteo Renzi, ma è la politica". A parlare è Oscar Farinetti, presidente di Eataly, oggi a margine della presentazione di "Gourmet's international srl", a Milano, nella sala congressi di Eataly Milano Smeraldo. "Se voglio ancora bene a Renzi? Certo, io sono uno fedele per natura, tifo sempre la Juve, sono sposato da 40 anni con mia moglie, e voglio bene agli amici per ...