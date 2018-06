Governo M5S-Lega | ecco che cosa dirà Conte per conquistare la fiducia

Governo Conte - si tratta sui sottosegretari : equilibri delicati tra Lega e M5s : Oggi il Governo di Giuseppe Conte si presenta al Senato per il primo voto di fiducia. Il premier ha preparato il discorso che terrà nell'aula di Palazzo Madama e poi, domani, alla Camera. Subito dopo...

Lega e M5s hanno un piani B al Governo Conte : Lo chiamano il “piano B” di Matteo Salvini e ha già suscitato non poche apprensioni dentro Forza Italia e Partito democratico perché prevede il ricorso anticipato alle urne nel 2019. E’ una sorta di via d’uscita nel caso in cui strada facendo si capisca che non si riuscirà a fare quanto promesso dal

Sondaggi politici : gli italiani si fidano del Governo Conte - M5s risale sopra il 30% : Gli italiani si fidano del governo guidato da Giuseppe Conte e pensano che la nascita di un esecutivo formato da M5s e Lega sia una soluzione nettamente migliore rispetto al ritorno al voto. Il Sondaggio realizzato da Swg per La7 mostra, inoltre, come il M5s sia tornato sopra il 30%, rimanendo il primo partito davanti alla Lega.Continua a leggere

Gli M5s studiano un nuovo direttorio che affianchi Di Maio. Squadra di sottoGoverno pronta la prossima settimana : Lo scacchiere è complesso. Affinché tutto sia in ordine, questa volta, è necessario incastrare tante e diverse caselle: viceministri, sottosegretari, presidenti di commissione, capigruppo da rinominare sia della Lega sia M5s e questore anziano. E il Movimento 5 Stelle, in questa fase di cambiamenti radicali, prepara anche la nascita di una sorta di nuovo direttorio che possa affiancare Luigi Di Maio.Tutte le nuove nomine ...

Governo M5s-Lega - il Salvimaio è pessimo ma fortunatamente durerà poco : Ci dispiace per i milioni di persone che in buona fede hanno votato per i Cinquestelle (e magari anche per quelli che hanno votato per la Lega), ma questo Governo durerà poco. E non sarà affatto un male per il Paese il fatto che si tolga ben presto dalle scatole. Vediamo perché. Innanzitutto va detto che ha poco senso affermare che si tratti del Governo più a destra dell’era repubblicana, perché tale giudizio presupporrebbe che i governi ...

Governo - Feltri : “Mi fido della Lega - del M5s no. Di Maio è un ragazzino senz’arte né parte - uno scombinato” : “Governo M5s-Lega? Mi sembra prematuro dare dei giudizi avventati. Certo, alcune cose fanno ridere. Quella che fa più ridere è l’idea di avere un ministro del Lavoro come Di Maio che non ha mai lavorato in vita sua. E’ un paradosso che merita di essere segnalato”. Così a L’Aria che Tira (La7) il direttore di Libero, Vittorio Feltri, si pronuncia sul Governo Conte. E aggiunge: “Le intenzioni sono anche buone in molti casi, ma in molti altri casi ...

Grillo di lotta - M5S di Governo. "Ormai non sono più populisti" : Intervista al professor Corbetta: "Il comico quando ha creato il Movimento non puntava al potere, ma hanno preso il Palazzo. Restano le contraddizioni tra l'ala movimentista e quella di Di Maio"

Governo M5S-LEGA/ Italia e Ue - cosa cambia con Savona e Tria? : Il GOVERNO Conte è nato e i rapporti con l'Europa sono affidati a una coppia di professori che la pensano più o meno allo stesso modo: Tria e Savona.

Antonio Socci a Vittorio Feltri : 'Perché hai già condannato il Governo M5s-Lega?' : Caro direttore, i giornali, nella quasi totalità, sono schierati contro il nascente governo e sparano a palle incatenate, da settimane, ancor prima della sua formazione. Dov'è finita l'obiettività? È ...