Governo | il primo intervento in aula di Liliana Segre | “Aiutiamo gli italiani a essere

Governo Conte - diretta del voto di fiducia – Al Senato il primo discorso del presidente : “Progetto per cambiare l’Italia” : E’ il giorno della prima fiducia per il Governo di Giuseppe Conte sostenuto dalla maggioranza M5s-Lega. Il primo voto sarà al Senato, dove per la prima volta il presidente del Consiglio parlerà ai parlamentari della 18esima legisltura. Secondo gli annunci della vigilia il Governo può contare su 171 voti al Senato (M5s, Lega più 4 Senatori del gruppo misto) e su 352 alla Camera (M5s, Lega e 6 deputati del Misto). SEGUI LA diretta TV DAL ...

Il Governo Conte alla prova del Parlamento - oggi il primo voto di fiducia al Senato : Il premier parla oggi a palazzo Madama e domani a Montecitorio. Le votazioni sono previste in serata: martedì alla Camera alta e mercoledì tocca ai deputati

Governo - il discorso di Giuseppe Conte al Senato. Questa sera il primo voto di fiducia : segui la diretta : Il Governo Conte alla prova del Parlamento. Oggi tocca al Senato dove si inizia a votare per la fiducia alla alle ore 19.30. Domani alle 17.30 toccherà alla Camera. A Palazzo Madama, primo vero banco di prova, il nuovo Governo può contare su 167 voti certi, 6 in più rispetto alla maggioranza assoluta. In Senato infatti, ci sono 58 senatori della Lega e 109 del Movimento 5 stelle. In realtà, però, a votare la fiducia ci dovrebbero essere almeno ...

Fattorini del food delivery - ecco il primo dossier lavoro del nuovo Governo : Milano, presidio a Palazzo Marino dei Fattorini del food delivery (Claudio Furlan – LaPresse) I Fattorini delle consegne del cibo a domicilio sono il primo dossier a finire sul tavolo del neoministro del lavoro, Luigi Di Maio. Una delegazione di Riders Union Bologna, il sindacato autonomo dei cicloFattorini del capoluogo emiliano, è stata ricevuta al dicastero di via Veneto per discutere delle condizioni di lavoro e delle rivendicazioni ...

Governo - Conte e il primo lunedì a Palazzo Chigi : al lavoro per la fiducia e incontro con Moavero per il G7 in Canada : Una prima telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, un incontro con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il lavoro in vista del voto di fiducia e del G7 in Canada. E’ il primo lunedì di lavoro a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il capo del Governo, dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica e la domenica di riposo dopo le complicatissime trattative per la formazione del suo ...

Il primo giorno di scuola del Governo : Giacche, tacchi e sorrisi per il giuramento dell'esecutivo più marziano della storia recente. Dove nulla sembra fuori posto. Tranne la camicia sudata di Salvini e militanti che acclamano Di Maio Governo Conte, ecco la lista con tutti i ministri: Salvini all'Interno, Di Maio al Lavoro" Governo, Di Maio saluta la folla davanti al Quirinale: il video dal taxi" Governo, le risate tra Di Maio e Salvini al giuramento"

Fact Checking - Di Maio ha detto 'è il primo Governo senza indagati'. Ma è vero : 'Io sono qui per fare i fatti, insieme a una squadra di governo che non ha indagati e condannati, un unicum dal 1994'. È la frase detta dal vicepremier Luigi Di Maio il 2 giugno in un video girato ...

Governo M5s-Lega - il primo scontro è sulla tv : battaglia in commissione. E Silvio Berlusconi... : Lega e M5s hanno trovato l'accordo, hanno messo insieme una squadra di Governo. Hanno giurato davanti al presidente Sergio Mattarella. E ora c'è il primo scontro: sulla tv. Per le decine di poltrone ...

Il Governo Conte si è insediato. Primo Cdm dopo il giuramento : 18.08 - Il Primo Consiglio dei ministri del Governo Conte è terminato, come si apprende dal canale Twitter di Palazzo Chigi. È durato una quindicina di minuti.Terminato il Consiglio dei Ministri n.1— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) June 1, 2018 17.58 - Arrivano i primi auguri dall'estero al neonato Governo Conte. Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo dice che l'amministrazione Trump "non vede l'ora" di continuare a collaborare con ...

Il Governo subito all'opera con il primo Cdm. Le priorità a migranti e lavoro : Le priorità sono i temi del lavoro e dei migranti mentre il nuovo ministro dell'Economia Tria ribadisce la volontà di restare nell'euro -

Via al Governo gialloverde : tensioni sull'euro nel primo Consiglio dei ministri : 'Dimostrerò che non siamo dei marziani e il mio governo non è debole'. Determinato ed emozionato. È questa la cifra del primo giorno da premier di Giuseppe Conte. Con un problema non da poco: ...

Governo : primo Cdm - Conte apre ringraziando Mattarella : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Il Presidente Conte ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. Si legge nella nota del primo Cdm del Governo guidato da Giuseppe Conte. “Il Presidente -si spiega- ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la proposta di nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ...

