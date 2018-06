Governo | il premier Conte | “Renzi mi chiama ‘collega’? Perché è un professore lui?

Governo Conte - fiducia in Senato. Il discorso del premier : immigrazione - tasse - pensioni : Favorevoli 171, contrari 117, astenuti 25. Sulle pensioni d'oro: "Taglieremo quelle sopra i 5.000 euro". Sull'Europa: "E' casa nostra, ma sia più equa". Condanna per l'uccisione del sindacalista ...

Fiducia Governo Lega-M5s : 171 Sì al premier Conte/ 117 contrari e 25 astenuti : inizia la Terza Repubblica : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". 171 Sì, 117 contrari(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Governo Conte - da Dostoevskij a Hans Jonas : tutte le citazioni del discorso del premier : Il premier dice: 'Nell'economia Contemporanea, come ricorda il sociologo Ulrick Beck, il vero pericolo è la minaccia di non invasione da parte degli investitori, oppure la loro partenza'. La quarta ...

Russia : premier Medvedev - Governo e dell'Accademia scienze lavorino insieme su 'decreto di maggio' : Il governo e il ministero della Scienza e dell'istruzione superiore, in particolare, avranno bisogno di pensare a come lavorare insieme per assicurare che questa priorità nazionale sia attuata, ...

Governo Conte - il discorso del premier al Senato : il testo integrale : "Se populismo è ascoltare i bisogni della gente, allora lo rivendichiamo". Con queste parole , VIDEO , il presidente del Consiglio , CHI E' , si è rivolto ai Senatori. Tra i punti toccati: diritti ...

Governo - Monti sfora i tempi e Casellati lo bacchetta. L’ex premier spiazzato si siede senza concludere : “Il vostro è il Governo del cambiamento” dice in aula il senatore Mario Monti, quando si sente la campanella, che lo sollecita a terminare il discorso, della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. L’ex presidente del Consiglio prova a portare a termine il pensiero per qualche secondo, ma Casellati interviene di nuovo: “Senatore, ora concluda”. Monti rimane spiazzato e probabilmente perde il filo del ...

Governo - il "cambiamento radicale" di Giuseppe Conte. Il premier : "Orgogliosi di cambiare l'Italia" : ... con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I senatori di ...

Governo - Conte alla fiducia 'Io garante del cambiamento' Ecco il discorso del premier : "È un momento importante per me e per il Paese". Sono le prime parole del premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Senato, dove viene votata la fiducia al Governo giallo-verde. Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte alla fiducia 'Cambiamento è una necessità' Ecco le parole del premier : "È un momento importante per me e per il Paese". Sono le prime parole del premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Senato, dove viene votata la fiducia al Governo giallo-verde. Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte alla fiducia "Avverto la responsabilità" Ecco le parole del premier : "È un momento importante per me e per il Paese". Sono le prime parole del premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Senato, dove viene votata la fiducia al Governo giallo-verde. Segui su affaritaliani.it

Fiducia Governo M5s-Lega al Senato : diretta live/ Video streaming - discorso Premier Conte : migranti ed Europa : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta Video streaming live, Premier Conte parla alle Camere. discorso su Europa e migranti: i numeri della maggioranza(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Governo Conte : è il giorno della fiducia. Il premier al Senato alle 12 - alle 14.30 voto finale : Oggi è il giorno del voto di fiducia al Senato al Governo di Giuseppe Conte. Il premier si presenterà a Palazzo Madama alle 12 per leggere il discorso programmatico limato nella notte, discorso che poi verrà consegnato alla Camera dei deputati che invece voterà la fiducia al Governo Conte mercoledì alle 17:40. Il presidente del Consiglio alle 14.30 tornerà poi al Senato per la discussione e il voto finale. Secondo le indiscrezioni di stampa ...

Governo Conte - il giorno della fiducia : discorso del premier alle 12 al Senato : ROMA - Il giorno della fiducia al Governo giallo-verde è arrivato. Il discorso programmatico è pronto e questa mattina il premier Giuseppe Conte lo esporrà alle 12 al Senato. Poi lo consegnerà alla ...

Governo LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Premier Conte domani al Senato : invio testo alla Camera per voto fiducia : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: oggi le date del voto di fiducia all'esecutivo Conte al Senato e alla Camera, Salvini al lavoro sull'immigrazione.