Governo | il cambiamento radicale di Giuseppe Conte Il premier

Governo : Conte - fiducia per un progetto per cambiamento Italia : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Ci presentiamo in quest’Aula per chiedere la fiducia non solo per una squadra di Governo, ma per un progetto per il cambiamento dell’Italia tutta”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’Aula del Senato. L'articolo Governo: Conte, fiducia per un progetto per cambiamento Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Conte : chiedo fiducia per Governo e progetto cambiamento : Al via il discorso programmatico in Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulle quali chiederà la fiducia. È la prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano». contratto di governo M5S-Lega sarà certamente la traccia fondamentale su cui chiederà la fiducia al Senato e domani alla Camera. Ma tutti si aspettano un segnale che garantisca l'autonomia della sua premiership...

Conte al lavoro sul programma del "Governo del cambiamento" : Anche oggi un'altra telefonata che va in questa direzione: Conte ha parlato con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. E i due tra l'...

Fisco : Boschi - Governo cambiamento ha cambiato idea su flat tax : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Il governo del cambiamento ha cambiato idea e la flat tax della Lega non esiste più. Oggi i leghisti hanno annunciato che si limiteranno all’IRES, ma c’è già e il governo Renzi l’ha ridotta. Copiano, non cambiano”. Lo scrive Maria Elena Boschi su twitter. L'articolo Fisco: Boschi, governo cambiamento ha cambiato idea su flat tax sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Fraccaro : Governo chiederà fiducia e cambiamento avrà inizio : Fraccaro: ‘viva la Terza Repubblica’ Roma – Di seguito il tweet del ministro Riccardo Fraccaro. “Già al lavoro nel Ministero per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Pronti per l’avvio dell’attività delle Camere e per mettere le istituzioni al servizio dei cittadini. Il governo chiederà la fiducia e il cambiamento avrà inizio. Viva la Terza Repubblica”. L'articolo Fraccaro: governo ...

M5s in piazza a Roma per la 'festa del Governo del cambiamento' : Tricolori e bandiere del M5s, "vecchia guardia", "big" diventati ministri: la festa per il governo organizzata dal Movimento è un modo per ricompattare un universo che ha vissuto gli ultimi giorni ...

M5s - festa del Governo del cambiamento. Di Maio ringrazia Mattarella : “Da oggi lo Stato siamo noi” – LA DIRETTA : La squadra di governo del M5s e l’inno di Mameli. È il momento clou della festa del cambiamento dei pentastellati. Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. Piazza Bocca della Verità a Roma è gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita della terza Repubblica. Tricolori e vessilli hanno colorato la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle ...

M5s - festa del Governo del cambiamento. Di Maio : “Ci sono molte aspettative - lo sappiamo” : Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. Piazza Bocca della Verità a Roma è gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita del ‘governo del cambiamento’ di cui il M5S è azionista di maggioranza. Tricolori e vessilli del Movimento 5 Stelle colorano la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle all’esecutivo giallo-verde per via del caso Savona, ...