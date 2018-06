Governo | Faraone e i cartelli su Conte ' Se parla di Sud | Salvini gli mena'

Governo Conte - dai cartelli di Faraone alle smorfie di Renzi : tutte le immagini del giorno della fiducia – FOTO : cartelli irriverenti, smorfie tra i banchi e facce stanche. Tra un intervento a favore e uno contrario al nuovo esecutivo, a Palazzo Madama i senatori trovano il tempo per alleggerire la lunga giornata che porterà al voto di fiducia del Governo guidato da Giuseppe Conte. Il dem Davide Faraone espone dei fogli con scritte provocatorie: “Se parla del Sud Salvini gli mena” e “Non ha letto nemmeno il Def”. In ...

Governo - dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte : Monica Cirinnà indossa la maglia pro-famiglie arcobaleno. Davide Faraone espone cartelli a ripetizione e Paolo Romani manda a quel paese il premier Conte con ampi gesti delle mani. Queste le reazioni dei senatori di Pd e Forza Italia alle parole del neo primo ministro durante il discorso in Aula L'articolo Governo, dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte ...

Governo : Tringali (M5S) - Bramini? Faraone chieda scusa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) – “Davide Faraone dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Invece di complimentarsi con chi, come Luigi Di Maio, ha incontrato un imprenditore onesto che ha visto fallire la sua attività a causa di crediti non riscossi dallo Stato, sparge falsità e addossa la colpa al comune di Ragusa che non c’entra proprio nulla. Delle due l’una: o è in malafede o è ignorante”. Così il candidato del M5S ...

Governo : Faraone (Pd) - Bramini? Salvini e Di Maio bravi solo a speculare : Palemro, 18 mag. (AdnKronos) – “Bramini è una persona straordinaria. Di Maio si deve vergognare per la sua speculazione. Parla di Stato che non versa quanto dovuto ad un imprenditore, quando sa benissimo che lo Stato in questo caso è il comune di Ragusa, città amministrata da 5 anni da un sindaco del M5S che non ha versato due di quattro milioni di euro, facendo fallire l’azienda dell’imprenditore di Monza”. Così il ...

Davide Faraone e Governo Lega-M5S : “docenti rimpiangeranno Buona Scuola” : Secondo Davide Faraone (PD), noto esponente politico ed ex delfino di Matteo Renzi in Sicilia, ben presto tutti i docenti rimpiangeranno la Buona Scuola; a partire dall’assunzione di massa del 2015. In qual periodo, ricordiamo, i docenti precari immessi in ruolo (ma deportati al nord) furono ben 180mila. Davide Faraone critico sul prossimo Governo giallo […] L'articolo Davide Faraone e Governo Lega-M5S: “docenti rimpiangeranno Buona ...

Governo : Faraone (Pd) - crisi industriali non aspettano balletti politica (2) : (AdnKronos) - "Un calo lento ma inesorabile dell’occupazione" sottolinea Faraone, spiegando che a Palermo "il balletto sui mancati investimenti va avanti già da troppi anni. Fincantieri deve uscire dall'ambiguità. Non vorremmo aspettasse segnali di debolezza per assenza di Governo o peggio, indicazi

Governo : Faraone (Pd) - Salvini agita fantasmi : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – “Visto che per la formazione del Governo le carte le sta dando lui, Salvini ci spieghi chi sarebbe questo ‘qualcuno’ che sta lavorando al Governo tecnico stile Monti. Basta agitare fantasmi, la campagna elettorale è finita. #andateagovernare se ne siete capaci”. Così in un tweet, il senatore del Pd Davide Faraone. L'articolo Governo: Faraone (Pd), Salvini agita fantasmi sembra essere ...