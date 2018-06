Governo | Conte | scarsa attenzione per Sud? Dedicato intero ministero

Governo : Conte - campagna elettorale? Realizzeremo quanto promesso : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Sento un refrain in questi giorni: ‘adesso dovete uscire dalla campagna elettorale, adesso dovete uscire dalla campagna elettorale’. Forse c’è un equivoco, non siamo abituati a vedere confermate in un contratto le anticipazioni fatte in campagna elettorale”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica in Aula al Senato, una affermazione che gli vale un lungo ...

Governo : Conte - contratto Governo non è inciucio ma trasparenza : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Sul contratto di governo firmato M5S-Lega “ho sentito parlare di inciucio, questo no. La trasparenza diventa inciucio? Questo proprio no”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la replica in Aula al Senato sulla fiducia. “E dico anche che se questi 90 giorni” per arrivare al governo “è stata giudicata da alcuni una gestazione lunga, bisogna anche dire che ci sono ...

Governo : Conte ringrazia Segre - mai consentire scenda oblio su storia : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Voglio rivolgere una prima replica alla senatrice Segre, mi ha fatto molto piacere vederla qui e ci ha fatto grande regalo restituendoci una pagina molto dolorosa della nostra storia. Il tempo trascorre da quegli anni, ma mai consentire che” su quella pagina della storia scenda l'”oblio. Io ho un bambino di 11, mi impegno sempre a trasferire la memoria” di quella pagina. Così il ...

Governo Conte - Monti : Siate più umili o Italia potrebbe subire Troika - : L'ex premier e senatore a vita nel suo discorso al Senato ha ricordato a Lega e Movimento 5 stelle la dura opposizione attuata nei mesi del suo Governo tecnico e ha chiesto "più realismo". Ha poi ...

Governo - Faraone e i cartelli su Conte 'Se parla di Sud - Salvini gli mena' : Davide Faraone, durante il discorso del nuovo primo ministro Giuseppe Conte, ha esposto in aula dei cartelli di critica al nuovo Governo. Il senatore del Partito Democratico, seduto accanto a Monica ...

Governo Conte - dai cartelli di Faraone alle smorfie di Renzi : tutte le immagini del giorno della fiducia – FOTO : cartelli irriverenti, smorfie tra i banchi e facce stanche. Tra un intervento a favore e uno contrario al nuovo esecutivo, a Palazzo Madama i senatori trovano il tempo per alleggerire la lunga giornata che porterà al voto di fiducia del Governo guidato da Giuseppe Conte. Il dem Davide Faraone espone dei fogli con scritte provocatorie: “Se parla del Sud Salvini gli mena” e “Non ha letto nemmeno il Def”. In ...

Alcune cose che Renzi ha detto al Governo Conte al Senato : Roma, 5 giu. , askanews, Roma, 5 giu. , askanews, 'Questo contratto è scritto con l'inchiostro simpatico, è garantito da un assegno a vuoto'. Lo ha detto, tra le altre cose, Matteo Renzi, Senatore ed ...

Governo Conte - il discorso del premier al Senato : il testo integrale : "Se populismo è ascoltare i bisogni della gente, allora lo rivendichiamo". Con queste parole , VIDEO , il presidente del Consiglio , CHI E' , si è rivolto ai Senatori. Tra i punti toccati: diritti ...

"Conte generico e poco concreto E' pericoloso aumentare il deficit" Governo - Cottarelli ad Affaritaliani.it : "Le parti del discorso che ho sentito mi sono sembrate un pochino sul generale, anche se è ovvio che un discorso di quel tipo sia un po' generico. Però mi aspettavo qualcosa di un po' più concreto". Carlo Cottarelli, Mr Spending Review e premier incaricato... Segui su Affaritaliani.it

L'assist di Farinetti per il Governo Conte : "Adesso tifo per lui" : Oscar Farinetti tifa per il governo Conte. Ad annunciarlo è stato lo stesso imprenditore piemontese, patron di Eataly e da sempre considerato vicinissimo a Matteo Renzi.Il re del cibo di qualità, però, ha da tempo dimostrato di guardare con favore al MoVimento Cinque Stelle e nelle difficili settimane successive alle elezioni, in cui non si riusciva a formare un governo, aveva auspicato la nascita di un esecutivo di coalizione fra Partito ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Discorso Conte solo chiacchiere e distintivo. Promesse senza coperture” : “Tante Promesse senza coperture, non è un buon inizio” Così Andrea Marcucci a margine del discorso del premier Giuseppe Conte in senato L'articolo Governo, Marcucci (Pd): “Discorso Conte solo chiacchiere e distintivo. Promesse senza coperture” proviene da Il Fatto Quotidiano.

FIDUCIA Governo M5S-LEGA - SENATO DIRETTA VIDEO/ Discussione dopo discorso Conte : Renzi - “noi altra cosa” : Voto di FIDUCIA al SENATO per il GOVERNO Lega-M5s: DIRETTA VIDEO streaming live, premier Conte parla alle Camere. discorso su Europa e Migranti: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:10:00 GMT)

"Siate più umili o rischiate l'umiliazione della Troika". L'avvertimento del senatore Monti al Governo Conte : Il Governo Conte "nella sua interezza" deve mostrare "più umiltà e realismo" nei confronti del Paese, altrimenti rischia di fargli subire "l'umiliazione della Troika". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti nella discussione generale sulla fiducia in Senato. Monti ha rivolto "al nuovo Governo sinceri auguri nell'interesse dell'Italia" dato che "chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di guidare il Governo non può che ...