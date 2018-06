Governo | Conte ottiene la fiducia del Senato con 171 sì

Governo - sì alla fiducia del Senato al Governo Conte. Il momento della lettura del risultato da parte di Casellati : Dopo la lunga giornata con l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e quelli dei vari gruppi parlamentari, l’Aula del Senato ha dato la fiducia all’esecutivo M5s-Lega. I voti a favore sono stati 171, come nelle attese, 117 i no e 25 gli astenuti. Domani toccherà alla Camera. Nel video, il momento della lettura del risultato da parte della presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti ...

Fiducia Governo Lega-M5s : 171 Sì al premier Conte/ 117 contrari e 25 astenuti : inizia la Terza Repubblica : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". 171 Sì, 117 contrari

Il Governo Conte incassa la fiducia al Senato - Conte : 'Dobbiamo offrire risposte concrete ai cittadini' : La lotta ai privilegi della politica e agli sprechi non e' una questione meramente simbolica". "Se i comuni cittadini - ha spiegato Conte - affrontano quotidianamente mille difficoltà e umiliazioni ...

Governo Conte : in corso il voto di fiducia in Senato : 19.44 - Al via le operazioni di voto. Si parte dal Senatore Sbrana e si procede Senatore dopo Senatore in ordine alfabetico.19.32 - Il Senatore Vito Crimi del Movimento 5 Stelle prende la parola e si rivolge al Partito Democratico:Voi siete il passato. Noi parliamo adesso del futuro.Il Senatore ha anche ringraziato Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, "ci hanno insegnato che ciò che puoi sognare, lo puoi fare. E oggi inizia la realizzazione ...

Governo : Speranza - esecutivo Conte fa esultare tutte destre Ue : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il Governo Conte fa esultare le destre di tutta Europa a partire da quelle di Orban e Le Pen”. Così il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza durante un incontro pubblico con i cittadini a Roma in vista delle amministrative. ‘Noi di Liberi e Uguali faremo un’opposizione dura e intransigente affinché non si tocchino i diritti dei lavoratori e non si ...

Governo - Conte al Senato per la fiducia : "Stop al business sui migranti" : "Sento un refrain in questi giorni: 'adesso dovete uscire dalla campagna elettorale, adesso dovete uscire dalla campagna elettorale'. Forse c'è un equivoco, non siamo abituati a vedere confermate in un contratto le...