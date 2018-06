Governo | Conte | non siamo insensibili e ricorda Soumaila Sacko

Governo : Conte alla Camera per consegna discorso fiducia : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Il premier, Giuseppe Conte, è arrivato alla Camera (a piedi dal Senato) per consegnare il discorso programmatico per il voto di fiducia al nuovo esecutivo, che a Montecitorio si terrà domani pomeriggio. Al suo ingresso in aula, il presidente del Consiglio è stato accolto dall’applauso dell’emiciclo. L'articolo Governo: Conte alla Camera per consegna discorso fiducia sembra essere il primo su ...

Governo Conte - dai risparmiatori ai rider : in politica i gesti simbolici sono sostanza : La politica passa anche attraverso simboli che poi si caricano di sostanza. L’incontro coi risparmiatori fregati da un sistema finanziario ingordo, bugiardo e truffaldino. Poi Sergio Bramini, l’imprenditore tradito da uno Stato che dapprima non lo ha pagato e poi lo ha inseguito fino a portargli via la casa. Bramini che diventa voce di riscatto per chi vive la fatica di essere un piccolo imprenditore. E poi i lavoratori di FedEx incrociati ...

Ambiente - 133 liceali mandano appello al Governo Conte : Roma, , askanews, - Un video appello realizzato per la Giornata Mondiale dell Ambiente e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado italiane hanno realizzato un video appello rivolto al nuovo ...

Governo - Conte cita Sacko Soumayla : “Inquietante assassinio - ai familiari il nostro pensiero”. E scatta l’applauso unanime : “Non siamo affatto insensibili. Una riflessione merita la vicenda tragica e inquietante occorsa qualche giorno or sono. Sacko Soumayla è stato ucciso con un colpo di fucile: era uno tra i mille braccianti, con regolare permesso di soggiorno, che tutti i giorni in questo Paese si recano al lavoro in condizioni che si collocano al di sotto della soglia della dignità. A lui e ai suoi familiari va il nostro commosso pensiero. Ma questo non ...

Governo - Conte sulla politica estera : “Vicini agli Usa. Ma saremo portatori di un’apertura verso la Russia” : “Intendiamo ribadire la convinta appartenenza del nostro Paese all’Alleanza atlantica, con gli Stati Uniti d’America quale alleato privilegiato. saremo fautori di una apertura alla Russia, che ha consolidato negli ultimi anni il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche. Ci faremo promotori di una revisione del sistema delle sanzioni, a partire da quelle che rischiano di mortificare la società civile russa”. Lo dice il ...

Governo Conte : è il giorno della fiducia al Senato. Dibattito alle 14.30 - voto finale in serata : Il discorso di Giuseppe Conte al Senato:12.25 - Si apre con la dichiarazione programmatica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte la giornata del voto di fiducia al Senato sul "programma del cambiamento" dell'esecutivo giallo-verde. Conte prima di entrare a Palazzo Madama, alle 12, ai giornalisti ha detto: "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato". Dopo la discussione alle 14.30 ci sarà il voto finale, che ...

Governo : Conte - mia prima uscita pubblica per terremotati : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Un pensiero per i terremotati, la mia prima uscita pubblica sarà per loro”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del suo discorso programmatico in Senato. L'articolo Governo: Conte, mia prima uscita pubblica per terremotati sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Conte a senatori - vostro voto sarà parte storia Paese : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il popolo si è espresso e ha chiesto il cambiamento. Adesso la parola sta a Voi. Il vostro voto di oggi sarà parte della storia del Paese”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conclude il suo discorso programmatico nell’Aula del Senato. L'articolo Governo: Conte a senatori, vostro voto sarà parte storia Paese sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Conte - ascolto - esecuzione e controllo nostri pilastri : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “ascolto, esecuzione, controllo. Saranno questi i tre pilastri dell’azione di Governo, nel segno della piena trasparenza”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’Aula del Senato per la fiducia. L'articolo Governo: Conte, ascolto, esecuzione e controllo nostri pilastri sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Discorso Conte al Senato - fiducia Governo Lega-M5s/ Diretta video live : "Mai razzisti" e ricorda Sacko : Voto di fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: Diretta video streaming live, premier Conte parla alle Camere. Discorso su Europa e Migranti: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Governo - Conte alla fiducia 'Stop business dei migranti' Flat tax - aperture a Putin... : Governo, discorso di Conte in Senato: "Metteremo fine a business migranti cresciuto con finta solidarietà". Apre a Russia. Su Flat tax e conflitto di interessi... Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte : Europa è nostra casa ma sia più forte e equa : "L'Europa è la nostra casa. Quale Paese fondatore abbiamo il pieno titolo di rivendicare un'Europa più forte e anche più equa, nella quale l'Unione economica e monetaria sia orientata a tutelare i ...