Governo | Conte | mia prima uscita pubblica per terremotati

Governo Conte : è il giorno della fiducia al Senato. Dibattito alle 14.30 - voto finale in serata : Il discorso di Giuseppe Conte al Senato:12.25 - Si apre con la dichiarazione programmatica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte la giornata del voto di fiducia al Senato sul "programma del cambiamento" dell'esecutivo giallo-verde. Conte prima di entrare a Palazzo Madama, alle 12, ai giornalisti ha detto: "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato". Dopo la discussione alle 14.30 ci sarà il voto finale, che ...

Roma, 5 giu. (AdnKronos) – "Il popolo si è espresso e ha chiesto il cambiamento. Adesso la parola sta a Voi. Il vostro voto di oggi sarà parte della storia del Paese". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conclude il suo discorso programmatico nell'Aula del Senato.

Roma, 5 giu. (AdnKronos) – "ascolto, esecuzione, controllo. Saranno questi i tre pilastri dell'azione di Governo, nel segno della piena trasparenza". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'Aula del Senato per la fiducia.

Discorso Conte al Senato - fiducia Governo Lega-M5s/ Diretta video live : "Mai razzisti" e ricorda Sacko : Voto di fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: Diretta video streaming live, premier Conte parla alle Camere. Discorso su Europa e Migranti: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Governo - Conte alla fiducia 'Stop business dei migranti' Flat tax - aperture a Putin... : Governo, discorso di Conte in Senato: "Metteremo fine a business migranti cresciuto con finta solidarietà". Apre a Russia. Su Flat tax e conflitto di interessi... Segui su affaritaliani.it

Governo - Conte : Europa è nostra casa ma sia più forte e equa : "L'Europa è la nostra casa. Quale Paese fondatore abbiamo il pieno titolo di rivendicare un'Europa più forte e anche più equa, nella quale l'Unione economica e monetaria sia orientata a tutelare i ...

Governo - il "cambiamento radicale" di Giuseppe Conte. Il premier : "Orgogliosi di cambiare l'Italia" : ... con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I senatori di ...

Giuseppe Conte rompe il silenzio del Governo su Soumaila Sacko : "Vicenda inquietante - la politica se ne faccia carico" : Si attendeva una parola di solidarietà e alla fine, dopo alcuni giorni, è arrivata. Un passaggio dell'intervento di Giuseppe Conte ha riguardato la brutale e insensata uccisione di Soumaila Sacko, migrante e sindacalista dei braccianti, avvenuta sabato sera a San Calogero, in Calabria."Non siamo affatto insensibili. Una riflessione merita la vicenda tragica e inquietante occorsa qualche giorno fa. Sacko Soumayla è stato ...

Governo : Conte - grato a chi ha rinunciato ad ambizioni per interesse Paese : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Sono grato a chi, rinunciando a legittime ambizioni personali, ha saputo porre davanti a tutto l’interesse generale, per un progetto che supera le persone chiamate a portarlo avanti, e che mi fa avvertire, ancora più intensamente, la responsabilità che mi sono assunto, ben consapevole delle prerogative che l’art. 95 della Costituzione assegna al Presidente del Consiglio dei Ministri”. ...

(AdnKronos) – "Saremo fautori di una apertura alla Russia, che ha consolidato negli ultimi anni il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche. Ci faremo promotori di una revisione del sistema delle sanzioni, a partire da quelle che rischiano di mortificare la società civile russa". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel discorso nell'Aula del Senato per la fiducia al suo Governo.

Conte : 'Chiedo la fiducia per il Governo e per il cambiamento' : Roma, 5 giu. , askanews, 'Quella che chiediamo oggi è una fiducia a favore non solo di un governo ma di un progetto per il cambiamento per l'Italia'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe ...