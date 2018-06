Governo Conte | le ultime repliche prima del voto di fiducia in Senato

Fiducia Governo Conte - Monti : "Senza di me in Italia ci sarebbe la Troika" (Video) : "Formulo al nuovo Governo sinceri auguri di buon lavoro negli interessi dell'Italia. Inoltre chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di sedere dove lei siede da oggi Presidente Conte, non può non rivolgere a lei un augurio speciale. Io non confido nell'insuccesso di questo Governo". Con queste parole il Senatore Mario Monti, ex Presidente del Consiglio nel Governo di grande coalizione varato nel 2011, ha aperto il suo intervento al Senato nel ...

Enrico Mentana - l'impensabile profezia sul Governo Conte : 'Governeranno a lungo' : A Enrico Mentana è bastato sentire i primi interventi al Senato dai banchi dell'opposizione per capire che grillini e leghisti 'Governeranno a lungo'. La frase ermetica sulla sua pagina Facebook è ...

Al Senato si vota la fiducia al Governo Conte : Il presidente del Consiglio ha presentato il suo programma e ha risposto agli interventi dei Senatori: ora sono in corso le dichiarazioni di voto The post Al Senato si vota la fiducia al governo Conte appeared first on Il Post.

Fiducia Governo Lega-M5s : Renzi - “rispetto per Conte”/ Pd a SalvinI : “basta polemiche - non faremo sconti” : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Governo : Conte - contratto programma può arricchirsi per attese cittadini : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Scuola, cultura, università” sono temi “già nel contratto di programma” M5S-Lega, anche se non citati nel discorso programmatico sulla fiducia del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “fermo restando che” quel contratto “potremmo arricchirlo rispondendo a tutte le altre attese dei cittadini”. Lo dice lo stesso Conte, intervenendo nell’Aula del Senato per ...

Governo : Conte - dateci tempo di lavorare - responsabilità e impegno : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “dateci il tempo di lavorare e di misurarci con tutta la complessità di questo compito. Lo faremo con responsabilità e massimo impegno”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervendo in Aula al Senato per la replica agli interventi sulla fiducia. L'articolo Governo: Conte, dateci tempo di lavorare, responsabilità e impegno sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo Conte - da Dostoevskij a Hans Jonas : tutte le citazioni del discorso del premier : Il premier dice: 'Nell'economia Contemporanea, come ricorda il sociologo Ulrick Beck, il vero pericolo è la minaccia di non invasione da parte degli investitori, oppure la loro partenza'. La quarta ...

Nasce il Governo Conte - Berlusconi prepara Forza Italia al piano B : Salvini e Berlusconi si parlano, si confrontano, certe volte hanno opinioni diverse, ma partono dal rispetto reciproco: ad Arcore si sono ritrovati sull’idea di un centrodestra che deve difendere il proprio programma. "...

Governo : Conte - certezza pena non è giustizialismo : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Ci accusate di giustizialismo…. certezza della pena è giustizialismo?”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula al Senato. Negli interventi dei senatori “c’è stata qualche preoccupazione per la prescrizione, ma qui bisogna dosare gli equilibri. Nessuno ha detto non sia legittima, ma così come formulata” non funziona, ha detto il premier. L'articolo Governo: ...

Governo : Conte - reddito cittadinanza non è misura assistenzialismo : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il reddito cittadinanza mi spiace sia stato rappresentato come una misura di assistenzialismo sociale. Se leggete con attenzione le anticipazioni Contenute nel contratto di Governo vedrete chiaramente che è una misura orientata al reinserimento nel mondo del lavoro”, nonché legata a doppio filo alla “riforma dei centri d’impiego, altrimenti non funzionerà e non raggiungerà ...

Governo - Conte : spread strumento speculazione - non sia vessillo : Roma, 5 giu. , askanews, 'Abbiamo ben presente quali sono gli spauracchi, le indicazioni, lo spread. Però attenzione: non facciamo dello spread il nostro vessillo, sullo spread nascono le speculazioni ...

Governo : Conte - scarsa attenzione per Sud? Dedicato intero ministero : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Qualcuno ha detto: ‘scarsa attenzione per il Sud’. Accidenti, detto a un pugliese. Abbiamo Dedicato un intero ministero al Sud, non vi pare abbastanza? Se faremo poco, lo vedrete poi dalla nostra azione di Governo”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica in Aula al Senato per la fiducia. L'articolo Governo: Conte, scarsa attenzione per Sud? Dedicato intero ...