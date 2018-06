Governo Conte | il discorso del premier al Senato | il testo integrale

"Conte generico e poco concreto E' pericoloso aumentare il deficit" Governo - Cottarelli ad Affaritaliani.it : "Le parti del discorso che ho sentito mi sono sembrate un pochino sul generale, anche se è ovvio che un discorso di quel tipo sia un po' generico. Però mi aspettavo qualcosa di un po' più concreto". Carlo Cottarelli, Mr Spending Review e premier incaricato... Segui su Affaritaliani.it

L'assist di Farinetti per il Governo Conte : "Adesso tifo per lui" : Oscar Farinetti tifa per il governo Conte. Ad annunciarlo è stato lo stesso imprenditore piemontese, patron di Eataly e da sempre considerato vicinissimo a Matteo Renzi.Il re del cibo di qualità, però, ha da tempo dimostrato di guardare con favore al MoVimento Cinque Stelle e nelle difficili settimane successive alle elezioni, in cui non si riusciva a formare un governo, aveva auspicato la nascita di un esecutivo di coalizione fra Partito ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Discorso Conte solo chiacchiere e distintivo. Promesse senza coperture” : “Tante Promesse senza coperture, non è un buon inizio” Così Andrea Marcucci a margine del discorso del premier Giuseppe Conte in senato L'articolo Governo, Marcucci (Pd): “Discorso Conte solo chiacchiere e distintivo. Promesse senza coperture” proviene da Il Fatto Quotidiano.

FIDUCIA Governo M5S-LEGA - SENATO DIRETTA VIDEO/ Discussione dopo discorso Conte : Renzi - “noi altra cosa” : Voto di FIDUCIA al SENATO per il GOVERNO Lega-M5s: DIRETTA VIDEO streaming live, premier Conte parla alle Camere. discorso su Europa e Migranti: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:10:00 GMT)

"Siate più umili o rischiate l'umiliazione della Troika". L'avvertimento del senatore Monti al Governo Conte : Il Governo Conte "nella sua interezza" deve mostrare "più umiltà e realismo" nei confronti del Paese, altrimenti rischia di fargli subire "l'umiliazione della Troika". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti nella discussione generale sulla fiducia in Senato. Monti ha rivolto "al nuovo Governo sinceri auguri nell'interesse dell'Italia" dato che "chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di guidare il Governo non può che ...

Cosa pensa Mario Monti del Governo Conte : Roma, 5 giu. , askanews, 'Non confido nell'insuccesso di questo governo. Si è detto che lei sarebbe un premier dimezzato perché ha al suo fianco due leader politici a tuttotondo. Credo che non lo sarà,...

Governo - dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte : Monica Cirinnà indossa la maglia pro-famiglie arcobaleno. Davide Faraone espone cartelli a ripetizione e Paolo Romani manda a quel paese il premier Conte con ampi gesti delle mani. Queste le reazioni dei senatori di Pd e Forza Italia alle parole del neo primo ministro durante il discorso in Aula L'articolo Governo, dai cartelli di Faraone alla maglietta della Cirinnà passando per i vaffa di Romani. Le reazioni in Aula alle parole di Conte ...

Governo - Conte scherza con i cronisti : “Discorso concordato con Di Maio e Salvini? Hanno scritto tutto gli altri…” : Nessuna risposta ai cronisti, nel giorno del primo voto di fiducia chiesto dal suo Governo, al Senato. Ma Giuseppe Conte, dopo le accuse sul rischio subalternità rispetto ai due leader di M5s e Lega, Di Maio e Salvini, ha ironizzato con i cronisti: “Discorso concordato? No, Hanno scritto tutto loro, io sono andato a casa…”. Poche parole, sarcastiche, rientrando alla Camera dei deputati a piedi, dove ha depositato il ...

Governo - Conte : “Metteremo fine al business dell’immigrazione”. Boato in aula dei parlamentari leghisti : “Il cambiamento è in una giustizia rapida ed efficiente e dalla parte dei cittadini, con nuovi strumenti come la class action, l’equo indennizzo per le vittime di reati violenti, il potenziamento della legittima difesa. Cambia che metteremo fine al business dell’immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello di una finta solidarietà”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel discorso per la fiducia in ...

Governo Conte - la diretta della fiducia – Il dibattito al Senato. Renzi su Twitter : “Votiamo no - noi siamo #altracosa” : Dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (leggi), a Palazzo Madama è la volta del dibattito in aula (diretta tv), preceduto come di consueto dalle prime reazioni dei politici sui social network. In tal senso, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha definito il programma di Governo “un libro dei sogni senza soldi“: “Il Conte sotto tutela presenta un discorso pieno di ovvietà e misure già fatte spacciandolo per ...

“Ecco cosa voglio fare per voi”. Conte illustra il programma di Governo al Senato : “Assumo questo compito con umiltà e determinazione, consapevole dei miei limiti, ma anche con l’abnegazione di chi comprende il peso delle responsabilità affidatemi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per la fiducia. “Non sono spinto da nient’altro che da spirito servizio”, ha assicurato. “Mi propongo a voi e attraverso voi ai cittadini – ...

Governo - Conte in Senato : “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5s - Renzi protesta : interviene Casellati : Standing ovation, con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di Lega e M5s sono immediatamente scattati in piedi e hanno cominciato a scandire lo slogan “fuori la mafia dallo Stato“. Proteste dai banchi del Pd e da parte di Matteo Renzi. Per calmare l’aula, è intervenuta la ...

Pensioni - novità dal Governo Conte : taglieremo quelle superiori a 5.000 euro : In materia previdenziale resta sul generico ma sulle Pensioni d’oro sembra avere le idee abbastanza chiare il nuovo premier Giuseppe Conte che oggi ha illustrato le dichiarazioni programmatiche in aula al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei Deputati per la replica. Fino sono stati il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, entrambi vicepremier, ad alimentare aspettative sulla riforma Pensioni del ...