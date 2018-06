Governo Conte | i numeri dei voti di fiducia | la maggioranza senza pensieri anche grazie

Governo M5S-Lega - ecco che cosa dirà Conte per conquistare la fiducia : Oggi è il giorno di Giuseppe Conte. La prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano» ed è atteso al varco tanto dalla sua maggioranza...

Governo Conte - si tratta sui sottosegretari : equilibri delicati tra Lega e M5s : Oggi il Governo di Giuseppe Conte si presenta al Senato per il primo voto di fiducia. Il premier ha preparato il discorso che terrà nell'aula di Palazzo Madama e poi, domani, alla Camera. Subito dopo...

Comparto Difesa e Sicurezza : i Ministri del Governo Conte : Il Governo è partito, dopo il Contratto tra Lega e Cinque Stelle e la pantomima dell’impeachment al Presidente della Repubblica per non aver accettato il Ministro dell’Economia Professor Paolo Savona, finalmente la lista dei Ministrii è stata completata ed hanno giurato al Quirinale. Ministro degli Interni Matteo Salvini, Ministro della Difesa Elisabetta Trenta (non eletta)....Continua a leggere

Conte oggi al Senato per fiducia al Governo gialloverde : oggi a Palazzo Madama il premier Giuseppe Conte terrà il suo discorso programmatico e chiederà al Senato la fiducia al governo gialloverde "del cambiamento". Mercoledì sarà la volta della Camera. ...

Lega e M5s hanno un piani B al Governo Conte : Lo chiamano il “piano B” di Matteo Salvini e ha già suscitato non poche apprensioni dentro Forza Italia e Partito democratico perché prevede il ricorso anticipato alle urne nel 2019. E’ una sorta di via d’uscita nel caso in cui strada facendo si capisca che non si riuscirà a fare quanto promesso dal

RIFORMA PENSIONI/ A chi convengono Quota 100 e Quota 41 del Governo Conte? : Il Governo Conte sembra intenzionato a modificare la Legge Fornero varando Quota 100 e Quota 41, coi criteri descritti da Alberto Brambilla. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:07:00 GMT)

DIETRO LE QUINTE/ Fiducia al Governo Conte - il gioco di poltrone spacca la Lega : Oggi il governo Conte va in aula al Senato per la Fiducia. Anche per il Salvimaio la partenza della legislatura è Legata a nomi, poltrone, equilibri, manuale Cencelli. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:00:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Le richieste di Cgil e Uil per il Governo Conte (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 giugno. Le richieste di Cgil e Uil per il Governo Conte. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Il Governo Conte intende mettere in agenda anche una RIFORMA delle PENSIONI, come ha ribadito il ministro del Lavoro Di Maio. Secondo Ivan Pedretti, però, su questo tema "bisogna assolutamente evitare di fare pasticci. Non servono proclami ma serve serietà. Al nuovo Governo dico che se ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e la fiducia al Governo Conte (5 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda OGGI. Occhi puntati sulla fiducia al Governo Conte. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 05:28:00 GMT)

Governo Conte - il Senato voterà la fiducia martedì sera | : Alle 12 la presentazione del programma, poi la discussione e il voto finale dell'aula. La proclamazione del risultato è prevista tra le 20 e le 20.30. Il premier su Instagram: "Sarà un giorno ...

Governo Conte : martedì voto di fiducia al Senato : 22.10 - Il Premier Giuseppe Conte ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto e un breve messaggio:"Al lavoro fino a tarda sera sul discorso alle Camere. Domani sarà un giorno importante in cui il Parlamento sarà chiamato a dare la fiducia al Governo del cambiamento. Potrete seguire la diretta streaming qui sulla mia pagina Facebook. A domani!" 17.00 - Appuntamento alle 19:30 in Senato per il voto di fiducia al Governo Conte. Il ...

Sondaggi politici : gli italiani si fidano del Governo Conte - M5s risale sopra il 30% : Gli italiani si fidano del governo guidato da Giuseppe Conte e pensano che la nascita di un esecutivo formato da M5s e Lega sia una soluzione nettamente migliore rispetto al ritorno al voto. Il Sondaggio realizzato da Swg per La7 mostra, inoltre, come il M5s sia tornato sopra il 30%, rimanendo il primo partito davanti alla Lega.Continua a leggere

Vittorio Feltri - la fucilata contro il Governo Conte : 'Mi garba come un gatto attaccato allo scroto - ma...' : Questi poveri disgraziati governano da due giorni, uno dei quali festivo, e giá sono sotto tiro. Il ministro leghista Fontana ha detto che non vuole famiglie gay, forse non sa che esse sono previste ...

Conte al lavoro sul programma del "Governo del cambiamento" : Anche oggi un'altra telefonata che va in questa direzione: Conte ha parlato con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. E i due tra l'...