Governo : Conte - fautori apertura Russia - stop sanzioni : (AdnKronos) – "Saremo fautori di una apertura alla Russia, che ha consolidato negli ultimi anni il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche. Ci faremo promotori di una revisione del sistema delle sanzioni, a partire da quelle che rischiano di mortificare la società civile russa". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel discorso nell'Aula del Senato per la fiducia al suo Governo.

Conte : 'Chiedo la fiducia per il Governo e per il cambiamento' : Roma, 5 giu. , askanews, 'Quella che chiediamo oggi è una fiducia a favore non solo di un governo ma di un progetto per il cambiamento per l'Italia'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe

Governo Conte - diretta della fiducia – Al Senato il discorso del presidente : “Populisti? Sì - se significa ascoltare la gente” : E’ il giorno della prima fiducia per il Governo di Giuseppe Conte sostenuto dalla maggioranza M5s-Lega. Il primo voto sarà al Senato, dove per la prima volta il presidente del Consiglio parlerà ai parlamentari della 18esima legisltura. Secondo gli annunci della vigilia il Governo può contare su 171 voti al Senato (M5s, Lega più 4 Senatori del gruppo misto) e su 352 alla Camera (M5s, Lega e 6 deputati del Misto). SEGUI LA diretta TV DAL ...

Governo : Conte rivolge saluto a Colle - rappresenta unità nazionale : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – "Desidero innanzi tutto rivolgere un saluto al Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale e che ha accompagnato le prime – non facili – fasi di formazione di questo Governo". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esordendo al Senato nel suo discorso per la fiducia.

**Governo : Conte - dare voce a giovani che non trovano lavoro** : (AdnKronos) – "Vogliamo dare voce ai tanti giovani che non trovano lavoro". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'Aula del Senato.

Governo : Conte - combatteremo corruzione con daspo e agente sotto copertura : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Cambia che combatteremo la corruzione con metodi innovativi come il 'daspo" ai corrotti e con l'introduzione dell'agente sotto copertura.

Governo : Conte - ridurremmo business migranti - stop finta solidarietà : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – "Metteremo fine al business dell'immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello di una finta solidarietà". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'Aula del Senato.

Governo - Conte chiede la fiducia alle Camere : 'Diversamente la politica perde di vista il 'principio-responsabilita'', che impone di agire - come il filosofo Jonas invitava a considerare - non solo guardando al bisogno immediato, che rischia di ...

Governo - Conte alla fiducia 'Io garante del cambiamento' Stop business immigrazione e... : "È un momento importante per me e per il Paese". Sono le prime parole del premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Senato, dove viene votata la fiducia al Governo giallo-verde.

Governo : Conte - fiducia per un progetto per cambiamento Italia : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – "Ci presentiamo in quest'Aula per chiedere la fiducia non solo per una squadra di Governo, ma per un progetto per il cambiamento dell'Italia tutta". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell'Aula del Senato.

Governo al Senato per la fiducia. Giuseppe Conte illustra il programma : "Sarò il garante del contratto" : "Sento la responsabilità del momento". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra al Senato il programma del suo Governo, chiedendo la fiducia all'Aula di Palazzo Madama forte del sostegno di M5S e Lega. Domani il voto della Camera dei Deputati. Un programma di cambiamento, una vocazione europea. Il premier afferma: "Come noto non ho pregresse esperienze politiche. Sono un cittadino che si è dichiarato disponibile ad