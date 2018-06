Governo : Conte - dateci tempo di lavorare - responsabilità e impegno : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “dateci il tempo di lavorare e di misurarci con tutta la complessità di questo compito. Lo faremo con responsabilità e massimo impegno”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervendo in Aula al Senato per la replica agli interventi sulla fiducia. L'articolo Governo: Conte, dateci tempo di lavorare, responsabilità e impegno sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo Conte - da Dostoevskij a Hans Jonas : tutte le citazioni del discorso del premier : Il premier dice: 'Nell'economia Contemporanea, come ricorda il sociologo Ulrick Beck, il vero pericolo è la minaccia di non invasione da parte degli investitori, oppure la loro partenza'. La quarta ...

Nasce il Governo Conte - Berlusconi prepara Forza Italia al piano B : Salvini e Berlusconi si parlano, si confrontano, certe volte hanno opinioni diverse, ma partono dal rispetto reciproco: ad Arcore si sono ritrovati sull’idea di un centrodestra che deve difendere il proprio programma. "...

Governo : Conte - contratto programma può arricchirsi per attese cittadini : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Scuola, cultura, università” sono temi “già nel contratto di programma” M5S-Lega, anche se non citati nel discorso programmatico sulla fiducia del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “fermo restando che” quel contratto “potremmo arricchirlo rispondendo a tutte le altre attese dei cittadini”. Lo dice lo stesso Conte, intervenendo nell’Aula del Senato per ...

Governo : Conte - dateci tempo di lavorare - responsabilità e impegno : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “dateci il tempo di lavorare e di misurarci con tutta la complessità di questo compito. Lo faremo con responsabilità e massimo impegno”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervendo in Aula al Senato per la replica agli interventi sulla fiducia. L'articolo Governo: Conte, dateci tempo di lavorare, responsabilità e impegno sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Conte - certezza pena non è giustizialismo : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Ci accusate di giustizialismo…. certezza della pena è giustizialismo?”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula al Senato. Negli interventi dei senatori “c’è stata qualche preoccupazione per la prescrizione, ma qui bisogna dosare gli equilibri. Nessuno ha detto non sia legittima, ma così come formulata” non funziona, ha detto il premier. L'articolo Governo: ...

Governo : Conte - reddito cittadinanza non è misura assistenzialismo : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il reddito cittadinanza mi spiace sia stato rappresentato come una misura di assistenzialismo sociale. Se leggete con attenzione le anticipazioni Contenute nel contratto di Governo vedrete chiaramente che è una misura orientata al reinserimento nel mondo del lavoro”, nonché legata a doppio filo alla “riforma dei centri d’impiego, altrimenti non funzionerà e non raggiungerà ...

Governo - Conte : spread strumento speculazione - non sia vessillo : Roma, 5 giu. , askanews, 'Abbiamo ben presente quali sono gli spauracchi, le indicazioni, lo spread. Però attenzione: non facciamo dello spread il nostro vessillo, sullo spread nascono le speculazioni ...

Governo : Conte - scarsa attenzione per Sud? Dedicato intero ministero : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Qualcuno ha detto: ‘scarsa attenzione per il Sud’. Accidenti, detto a un pugliese. Abbiamo Dedicato un intero ministero al Sud, non vi pare abbastanza? Se faremo poco, lo vedrete poi dalla nostra azione di Governo”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica in Aula al Senato per la fiducia. L'articolo Governo: Conte, scarsa attenzione per Sud? Dedicato intero ...

Governo Conte - una lettura psicanalitica del Salvimaio. Ovvero la rivincita dell’Es : Nel novembre 2011 quando si insediò il Governo Monti scrissi un post che oggi appare profetico. Chi volesse leggerlo integralmente può accedere al seguente link. In sintesi affermavo che il Governo Monti rappresentava con la sua austerità, il grigio loden e l’idea di fare tagli e imporre sacrifici la vittoria psicologica del Super IO sociale. Secondo la teoria psicoanalitica esistono in noi tre istanze psichiche definite Io, Super Io e ES. I ...

Governo : Conte - scarsa attenzione per Sud? Dedicato intero ministero : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Qualcuno ha detto: ‘scarsa attenzione per il Sud’. Accidenti, detto a un pugliese. Abbiamo Dedicato un intero ministero al Sud, non vi pare abbastanza? Se faremo poco, lo vedrete poi dalla nostra azione di Governo”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica in Aula al Senato per la fiducia. L'articolo Governo: Conte, scarsa attenzione per Sud? Dedicato intero ...

Governo : Conte - campagna elettorale? Realizzeremo quanto promesso : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Sento un refrain in questi giorni: ‘adesso dovete uscire dalla campagna elettorale, adesso dovete uscire dalla campagna elettorale’. Forse c’è un equivoco, non siamo abituati a vedere confermate in un contratto le anticipazioni fatte in campagna elettorale”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica in Aula al Senato, una affermazione che gli vale un lungo ...

Governo : Conte - contratto Governo non è inciucio ma trasparenza : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Sul contratto di governo firmato M5S-Lega “ho sentito parlare di inciucio, questo no. La trasparenza diventa inciucio? Questo proprio no”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la replica in Aula al Senato sulla fiducia. “E dico anche che se questi 90 giorni” per arrivare al governo “è stata giudicata da alcuni una gestazione lunga, bisogna anche dire che ci sono ...

Governo : Conte ringrazia Segre - mai consentire scenda oblio su storia : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Voglio rivolgere una prima replica alla senatrice Segre, mi ha fatto molto piacere vederla qui e ci ha fatto grande regalo restituendoci una pagina molto dolorosa della nostra storia. Il tempo trascorre da quegli anni, ma mai consentire che” su quella pagina della storia scenda l'”oblio. Io ho un bambino di 11, mi impegno sempre a trasferire la memoria” di quella pagina. Così il ...