Governo | Conte alla fiducia ' Cambiamento è una necessità' Ecco le parole del premier

Governo Conte - diretta del voto di fiducia – Al Senato il primo discorso del presidente : “Progetto per cambiare l’Italia” : E’ il giorno della prima fiducia per il Governo di Giuseppe Conte sostenuto dalla maggioranza M5s-Lega. Il primo voto sarà al Senato, dove per la prima volta il presidente del Consiglio parlerà ai parlamentari della 18esima legisltura. Secondo gli annunci della vigilia il Governo può contare su 171 voti al Senato (M5s, Lega più 4 Senatori del gruppo misto) e su 352 alla Camera (M5s, Lega e 6 deputati del Misto). SEGUI LA diretta TV DAL ...

Conte : chiedo fiducia per Governo e progetto cambiamento : Al via il discorso programmatico in Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulle quali chiederà la fiducia. È la prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano». contratto di governo M5S-Lega sarà certamente la traccia fondamentale su cui chiederà la fiducia al Senato e domani alla Camera. Ma tutti si aspettano un segnale che garantisca l'autonomia della sua premiership...

Governo - Conte alla fiducia "Avverto la responsabilità" Ecco le parole del premier : "È un momento importante per me e per il Paese". Sono le prime parole del premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Senato, dove viene votata la fiducia al Governo giallo-verde. Segui su affaritaliani.it

Governo al Senato per la fiducia. Giuseppe Conte illustra il programma : "Sento la responsabilità del momento" : "Sento la responsabilità del momento". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra al Senato il programma del suo Governo, chiedendo la fiducia all'Aula di Palazzo Madama forte del sostegno di M5S e Lega. Domani il voto della Camera dei Deputati. Un programma di cambiamento, una vocazione europea. "Oggi è un passaggio importante per me ed il Paese. Sono emozionato" ha detto entrando da un ingresso secondario in Senato.

Governo Conte - il voto di fiducia : ha i numeri? : Il Governo Conte si accinge ad affrontare il doppio voto di investitura parlamentare. Si comincia oggi al Senato, mentre alla Camera la fiducia sarà votata domani. Il premier incaricato Giuseppe Conte prende la parola all’apertura dei lavori, alle 12. Dalle 14.30 parte la discussione generale, vi saranno poi le dichiarazioni di voto dei gruppi e quindi la votazione il cui inizio è previsto alle 19.30. Secondo quanto trapela, il discorso ...

Il Governo Conte alla prova del Parlamento - oggi il primo voto di fiducia al Senato : Il premier parla oggi a palazzo Madama e domani a Montecitorio. Le votazioni sono previste in serata: martedì alla Camera alta e mercoledì tocca ai deputati

Fiducia Governo M5s-Lega al Senato : diretta live/ Video streaming - discorso Premier Conte : migranti ed Europa : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta Video streaming live, Premier Conte parla alle Camere. discorso su Europa e migranti: i numeri della maggioranza(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Governo - il discorso di Giuseppe Conte al Senato. Questa sera il primo voto di fiducia : segui la diretta : Il Governo Conte alla prova del Parlamento. Oggi tocca al Senato dove si inizia a votare per la fiducia alla alle ore 19.30. Domani alle 17.30 toccherà alla Camera. A Palazzo Madama, primo vero banco di prova, il nuovo Governo può contare su 167 voti certi, 6 in più rispetto alla maggioranza assoluta. In Senato infatti, ci sono 58 senatori della Lega e 109 del Movimento 5 stelle. In realtà, però, a votare la fiducia ci dovrebbero essere almeno ...

