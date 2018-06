Governo | 171 sì per la fiducia | Conte | euro non in discussione Salvini | no aumento Iva

ilsole24ore

(Di martedì 5 giugno 2018) a Palazzo Madama 171 voti a favore, 117 contrari e 25 astenuti.Nella prima vera uscita da premier Giuseppeha fatto l’elogio del populismo da intendere come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza,e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla flat tax («obiettivo») passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri per l’impiego». E dopo aver ribadito l’alleanza con gli Usa e la Nato, ha chiesto lo stop alle sanzioni alla Russia...