Google Plus per Android si aggiorna e si prepara a due novità

Migliora La Fotocamera Di Nokia 7 Plus Con La Google Camera! : Scatta foto spettacolari con il tuo Nokia 7 Plus installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Migliorare in modo incredibile la Fotocamera del Nokia 7 Plus Download Google Camera APK Nokia 7 Plus La Google Camera colpisce ancora! La qualche ora è disponibile al download il file APK che permette di scaricare e installare la Google […]

Google ARCore sbarca su Motorola Moto G5S Plus e LG V35 ThinQ : Il Motorola Moto G5S Plus e il nuovissimo LG V35 ThinQ ora supportano Google ARCore, la piattaforma per applicazioni di realtà aumentata su Android L'articolo Google ARCore sbarca su Motorola Moto G5S Plus e LG V35 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Google Plus per Android si aggiorna e si prepara alla formattazione del testo : Il team di Google Plus ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento alla versione 10.6 dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android. Ecco le novità L'articolo Google Plus per Android si aggiorna e si prepara alla formattazione del testo proviene da TuttoAndroid.

Gradita sorpresa per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : arriva il supporto Google ARCore : Un regalo di quelli che di sicuro qualcuno apprezzerà quello riservato ai possessori di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che in queste ore hanno iniziato a ricevere il supporto a Google ARCore, progetto che sappiamo essere dedicato alla realtà aumentata, e che vi consigliamo di provare personalmente se non l'avete ancora fatto. Dopo la collaborazione dello scorso anno con gli ormai ex top di gamma, i due colossi sono tornati alla carica per ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ottengono il supporto a Google ARCore : Buone notizie per i possessori dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: i due smartphone del colosso coreano supportano ora la piattaforma Google ARCore L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ottengono il supporto a Google ARCore proviene da TuttoAndroid.

Google Lens arriva su OnePlus 5T - 5 - 3T e 3. Nessuna segnalazione in Italia : voi lo avete? : Fioccano le segnalazioni sull'implementazione di Google Lens sui gadget OnePlus. Su Reddit sono in diversi ad annunciarne l'arrivo su OnePlus 5T, 5, 3T e 3 L'articolo Google Lens arriva su OnePlus 5T, 5, 3T e 3. Nessuna segnalazione in Italia: voi lo avete? proviene da TuttoAndroid.

Le nuove schede di profilo della G Suite arrivano sui client web di Google Calendar e Google Plus : Le nuove schede con le informazioni di profilo della G Suite sono ora disponibili sui client web di Google Calendar e Google Plus e nei prossimi mesi arriveranno anche per altre web app. Sono pensate per mettere in primo piano le informazioni di profilo quando si passa con il mouse sul nome o sull'immagine di profilo di un altro utente sul web. L'articolo Le nuove schede di profilo della G Suite arrivano sui client web di Google Calendar e ...

HMD chiarisce la promo di Google Home Mini con Nokia 6.1 e l’arrivo di Nokia 7 Plus : Uscita e promozioni di Nokia 6.1 e Nokia 7 Plus? Abbiamo chiesto maggiori informazioni a HMD Global Italia e vi raccontiamo tutto. L'articolo HMD chiarisce la promo di Google Home Mini con Nokia 6.1 e l’arrivo di Nokia 7 Plus proviene da TuttoAndroid.