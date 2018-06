Google Feed sta introducendo nuove pagine tematiche dedicate con articoli correlati

Chi l’avrebbe mai detto : la pubblicità è arrivata in Google Feed - fra le notizie : Sappiamo che i principali guadagni di Google derivano dalla pubblicità , o meglio dagli annunci pubblicitari, però mai avremmo creduto di vederla all'interno della home di Google Feed . L'articolo Chi l’avrebbe mai detto : la pubblicità è arrivata in Google Feed , fra le notizie proviene da TuttoAndroid.

Google testa una nuova interfaccia per Google Feed con bolle e tanto spazio vuoto : Google sta conducendo alcuno test con l' interfaccia di Google Feed , con una versione a bolle e sfondo colorati, e una con separatori meno invasivi. L'articolo Google testa una nuova interfaccia per Google Feed con bolle e tanto spazio vuoto proviene da TuttoAndroid.

Stranissimo problema per Honor 9 con il Feed di Google : quali soluzioni? : Da alcuni giorni a questa parte ci sono state diverse segnalazioni da parte di utenti in possesso di un Honor 9 che hanno riscontrato un problema inaspettato. Premetto che il bug in questione, relativo al Feed di Google utilizzato da tantissimi androidiani anche qui in Italia, è del tutto indipendente dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per il top di gamma 2017. Cerchiamo di capire come si manifesta l'anomalia, ma ...