GM - Entro il 2023 | venti modelli elettrificati in Cina

(Di martedì 5 giugno 2018) Seguendo la spinta del governo cinese verso la svolta elettrica, la General Motors ha annunciato una forte accelerazione su questo fronte. Il responsabile delle operazioni di GM in, Matt Tsien, ha dichiarato a Shanghai che la Casa americana ha in programma il lancio di 10"pesantemente" dal 2021 al, in aggiunta ai 10 già programmati a suo tempo per il periodo 2016-2020.Joint-venture potenziate. "Abbiamo una strategia in atto e la stiamo implementantando per raggiungere l'obiettivo nei tempi previsti", ha detto Tsien in occasione di un incontro con la stampa, riportato dalla Reuters, riferendosi ai veicoli sviluppati e distribuiti dalle due joint-venture della GM in, Saic Motor e Wuling. L'accelerazione dei lanci di auto elettriche coincide con la prossima introduzione delle nuove quote di produzione di auto elettriche, in vigore ...