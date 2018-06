Gli sport da combattimento sbarcano a Roma

Trasportava 14 cuccioli in un bagaGliaio : 15mila euro di multa : La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna al pagamento di 15mila euro di multa inflitta dal tribunale di Arezzo nei confronti di un uomo, fermato nel giugno del 2012 in A1 dalla polizia stradale di Arezzo e trovato con 14 cuccioli di cane di varie razze nascosti nel bagagliaio della sua vettura. A darne notizia e’ la Lav. “Nei giorni successivi al sequestro ben sette cuccioli morirono – afferma Ilaria Innocenti, ...

Il ministero deGli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano - dopo che Salvini aveva detto che il paese «esporta galeotti» : Lunedì il ministero degli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano, dopo che nella giornata di ieri il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva detto che la Tunisia «esporta galeotti». I una nota, il ministero degli Esteri della Tunisia ha detto The post Il ministero degli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano, dopo che Salvini aveva detto che il paese «esporta galeotti» appeared first on Il Post.

International Champions Cup 2018 in diretta e in esclusiva su Sky Sport (20 LuGlio - 12 Agosto) : L’International Champions Cup arriva in esclusiva su Sky Sport. Sky ha infatti acquisito i diritti per trasmettere l’edizione 2018 del più importante torneo estivo di calcio, che si disputerà dal 20 Luglio a 12 agosto. Un evento itinerante, con partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia), Stati Uniti e Singapore. Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri in calendario. ...

Serie B - Gli squalificati dal Giudice Sportivo : Bari stangato - 4 giornate a Sabelli - 3 a Brienza e Galano : "Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 , a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.22 odierne, in merito alla condotta violenta tenuta al 26° del ...

International Champions Cup - in esclusiva su Sky Sport dal 20 luGlio al 12 agosto : Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri in calendario. Notizie e aggiornamenti continui su Sky Sport24 . News relative al torneo e alle squadre partecipanti, immagini, live blog con il ...

Outdoor Sports Festival – In 10mila a Baratti - boom di iscritti per Gli sport a tutta adrenalina : Si chiude il Festival dedicato all’attività all’aria aperta: oltre 400 runners per la quarta edizione di Storm the Castle, sold out per voli in tandem in paracadute, prove di surf, windsurf e sup Oltre 10mila visitatori in tre giorni e sold out per molte delle attività in programma: si chiude con un successo la quarta edizione di Outdoor sports Festival, manifestazione dedicata all’attività open air e allo star bene, che ha affollato il Golfo di ...

Dieta dello sport/ I cibi consiGliati da mangiare prima e dopo l'allenamento : Dieta dello sport, i cibi consigliati da mangiare prima e dopo l'allenamento: sempre più italiani non seguirebbero l'alimentazione corretta soprattutto quando sono sotto sforzo fisico.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:38:00 GMT)

consiGlio provinciale trento * volume 'Francesco Furlanello - aritmie e sport' : presentato oggi pomeriggio a palazzo Trentini DAL PRESIDENTE ... : Si è parlato ovviamente del libro, in cui si ripercorrono i grandi progressi della scienza medica nella cura e nella prevenzione di fenomeni come la morte improvvisa, in particolare negli sportivi. ...

Papa e sport : dare il meGlio di sé : Elaborato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita si occupa di tutti gli aspetti dello sport, dal doping al fair play, dal tifo alla commercializzazione. "In una cultura dominata dall'...

Xtreme Days Festival - a Sacile tre giorni dedicati aGli sport estremi : Le discipline previste dal Festival sono 20 Tra le più spettacolari c'è il Freestyle Motocross con il team Daboot, noto a livello internazionale, e i cui spettacoli quest'anno saranno accompagnati ...

DropTicket permette di acquistare i biGlietti di sosta - trasporti e attrazioni direttamente dallo smartphone : DropTicket è un'applicazione che permette di acquistare i biglietti di sosta, trasporto e attrazioni presenti nei dintorni grazie alla geolocalizzazione. Lo strumento offre la comodità di saltare le file presso i parcometri, dai rivenditori o all’ingresso delle attrazioni e di acquistare i biglietti direttamente con lo smartphone. L'articolo DropTicket permette di acquistare i biglietti di sosta, trasporti e attrazioni direttamente dallo ...

Terni - entusiasmo e tanta gente per Gli sport paralimpici : Terni Basket in carrozzina, tennistavolo, bocce, tiro con l'arco, scherma, baseball per ipovedenti e lancio del vortex sono state le discipline che hanno animato oggi la tappa ternana della sesta ...

Dalle medaGlie alla fiGlia Maya - Tania Cagnotto ripercorre la sua vita tra sport e famiGlia : “credo nel destino” : Tania Cagnotto parla della sua carriera piena di grandi successi sportivi e di qualche delusione, l’ex tuffatrice si confessa in una lunga intervista Tania Cagnotto, Dalle piscine più competitive del mondo al ruolo di mamma e moglie a tempo pieno. La vita dell’ex tuffatrice azzurra le ha regalato tante gioie e qualche delusione. La bolzanina racconta la sua carriera tra vittorie e sconfitte in un’intervista alla Gazzetta dello ...

Giochi e sport mare. I miGliori scelti da Huffpost : Maschera subacquea, canotto, fotocamera impermeabile: una selezione di 10 Giochi e accessori per chi vuole divertirsi al mare e in spiaggia,In solitaria oppure no. Il mare piace a tutti per le attività sportive o quelle di relax. Quest'estate poi non mancano le occasioni di divertimento grazie ad accessori studiati apposta per chi in vacanza si vuole divertire tutto il tempo. Così per chi non ha posto se non al mare per ...