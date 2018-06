Gli antiossidanti esistono | non sono extraterrestri

DaGli scarti della mela risorse per l’industria alimentare : antiossidanti naturali ricavati con una tecnologia innovativa : Buone notizie per le imprese produttrici di alimenti: presto potranno sfruttare sostanze naturali e a buon mercato al posto di quelle sintetiche. Tutto ciò grazie al recupero di materia considerata alla stregua di rifiuto, come bucce, torsoli, semi e polpa della mela. Il team di ricercatori dei laboratori di Scienze e Tecnologie alimentari di unibz nel Parco tecnologico NOI, guidato dal prof. Matteo Scampicchio, ha recentemente pubblicato il ...