Giuseppe Conte ridimensiona Matteo Salvini | “Europa casa nostra”

Qual è lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte : Oggi a Palazzo Madama il premier Giuseppe Conte terrà il suo discorso programmatico e chiederà al Senato la fiducia al governo "del cambiamento" frutto dell'accordo M5s-Lega...

Giuseppe Conte - il premier 'povero' : guadagna 6.700 euro al mese : Ma quale sarà il suo stipendio ? Secondo l' Adnkronos lo stipendio di Conte non rientra tra le spese pazze della politica italiana: il suo stipendio, infatti, è di 'soli' 80.000 euro netti all'anno, ...

Obiettivo 171. Giuseppe Conte alla prova del Senato - con il sostegno di ex M5S e latinoamericani : Giuseppe Conte alla prova del Parlamento. Oggi tocca al Senato, domani alla Camera. C'è attesa per il discorso che il presidente del Consiglio pronuncerà a Palazzo Madama - soprattutto per i messaggi europeisti e rassicuranti che vorrà mandare alle cancellerie internazionali e ai mercati finanziari - ma anche per conoscere i numeri che puntellano la maggioranza M5S-Lega.Al Senato ci sono 109 Senatori del Movimento 5 Stelle e ...

L’esordio di Giuseppe Conte in Parlamento : “In Europa a testa alta” : A mezzogiorno il professor Giuseppe Conte entrerà per la prima volta nella sua vita in un’aula parlamentare e illustrerà, da presidente del Consiglio, il discorso programmatico di un governo che si presenta come il più discontinuo col passato degli ultimi decenni. Nell’aula del Senato tante “prime volte” concentrate in pochi minuti: ecco perché il ...

"L'Europa è la nostra casa". Nel cuore del discorso di Giuseppe Conte l'ancoramento all'Ue dopo le polemiche dei giorni scorsi : "L'Europa è la nostra casa". dopo la girandola di polemiche che hanno preceduto – e in parte seguito – la formazione del governo, sarà questo il cuore del discorso programmatico sul quale Giuseppe Conte chiederà la fiducia, martedì al Senato e mercoledì alla Camera.Un testo ponderoso, di una trentina di pagine, sul quale il presidente del Consiglio ha lavorato tutto il giorno nel suo studio di ...

“Ma è lui - che ridere”. Giuseppe Conte sul divano con lei… Spunta quella vecchia foto ‘imbarazzante’. Il premier in condizioni… ‘particolari’ : Diventare presidente del consiglio equivale ad accettare il fatto che la tua vita privata diventa immediatamente pubblica. E così intorno alla figura del nuovo premier Giuseppe Conte iniziano a Spuntare foto e retroscena dal passato. All’inizio ha tenuto banco il suo (presunto) curriculum “taroccato”, con il conseguente vociare su stampa nostrana e estera, adesso invece è Dagospia a lanciare un’altra bomba andando ...

Giuseppe Conte come Alessandro Di Battista - il premier in tour nell'Italia dei 'vessati' : Giuseppe Conte da vero grillino sta già preparando un tour estivo. Pare infatti che il neo presidente del Consiglio - proprio come aveva fatto Alessandro Di Battista l'anno scorso che aveva girato per ...

Alessandra Mussolini sfida Silvio Berlusconi : 'Perché Forza Italia deve votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte' : Un appello piuttosto clamoroso, quello rivolto da Alessandra Mussolini a Silvio Berlusconi . Su Il Giornale d'Italia , infatti, la Duciona permette: 'Presidente Berlusconi, rubo solo qualche minuto al ...

Sondaggio Noto : solo un italiano su tre ha fiducia nel premier Giuseppe Conte : Chissà che la cosa, almeno all'inizio, non giochi a loro favore. Perchè a parte Salvini, Di Maio, Savona e Bongiorno, i membri della squadra del premier Conte sono degli sconosciuti , per gli italiani.

2 giugno - gli auguri di Giuseppe Conte : “Festa della Repubblica è la festa di tutti noi” : Il 2 giugno “è la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti”, dice il neo premier Giuseppe Conte rispondendo al cronista dell’Ansa che sulla porta di casa gli chiede un pensiero per gli italiani. Conte è poi partito con la scorta alla volta delle celebrazioni per la festa della Repubblica L'articolo 2 giugno, gli auguri di Giuseppe Conte: “festa della Repubblica è la festa di tutti noi” proviene da Il Fatto ...

Governo - prima uscita da premier per Giuseppe Conte : “Due giugno è la festa di tutti noi” : Un 2 giugno più importante del solito, per festeggiare i 78 anni di storia della Repubblica italiana. Dopo giorni di tensione politica, durante i quali anche l’operato della più alta carica dello Stato, il presidente Sergio Mattarella, era stato messo in dubbio, portando l’Italia sull’orlo della crisi istituzionale, il varo del Governo Conte ha abbassato i toni. E ora la ricorrenza del referendum del 1946 che trasformò il ...

