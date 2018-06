Giuseppe Conte fra innovazione e difesa dell’ambiente Ecco le promesse del neo

Chi è Olivia Paladino - la fidanzata di Giuseppe Conte : Bionda, bella e di successo: Olivia Paladino è la fidanzata del nuovo premier Giuseppe Conte. Di lei si sa poco e niente se non che ha rubato il cuore dell’avvocato e giurista dopo il divorzio dalla moglie Valentina. Conte, che è anche un professore universitario, ha ben quindici anni di differenza con la fidanzata, ma questo non avrebbe impedito ai due di amarsi e di formare una delle coppie più riservate e poco conosciute nel mondo della ...

Giuseppe Conte - la 'proposta indecente' a Giorgia Meloni : rivolta in Forza Italia : Nella parte finale del suo discorso al Senato, Giuseppe Conte ha teso la mano a chi ancora non accorderà la fiducia al governo M5s-Lega: 'Siamo disponibili a valutare in corso d'opera l'apporto di ...

“Che gaffe!”. Giuseppe Conte - primo scivolone social : il dettaglio che lo ‘incastra’. Il premier posta una foto su Facebook e subito dopo scoppia la polemica in rete : Per il nuovo presidente del consiglio Giuseppe Conte non sono giorni facili, questi. Prima le polemiche, poi l’incarico ottenuto da Mattarella e poi, finalmente, il giuramento e il voto di fiducia. Al giorno d’oggi, ad accompagnare tutti questi importanti momenti, oltre alla stampa, ci sono anche i social. Lui ha aperto il suo profilo Facebook istituzionale proprio appena ricevuto l’incarico. E così, puntuale, ecco la ...

Il discorso integrale di Giuseppe Conte al Senato : Tutte e 24 le pagine che ha letto per oltre un'ora il nuovo presidente del Consiglio, e su cui si voterà la fiducia al Senato The post Il discorso integrale di Giuseppe Conte al Senato appeared first on Il Post.

Giuseppe Conte il portavoce - orgogliosamente populista e antisistema : La gazzarra scatta verso la fine dei settantadue minuti di discorso sul quale il premier Giuseppe Conte chiede al Parlamento la fiducia al suo governo. Quando il presidente del Consiglio chiede alle opposizioni un confronto costruttivo e leale. E sciorina come concessioni quelle che sono le naturali attività del governo in Aula. Garantisce l'applicazione delle interrogazioni a risposta immediata. Assicura la presenza dei ministri in ...

Cosa ha detto il premier Giuseppe Conte al Senato : (Foto: NurPhoto/Getty Images) Cittadini, migranti, sanzioni alla Russia, adesioni a Onu e Nato e fine degli sprechi e dei privilegi. Questi i temi principali toccati dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, intervenuto al Senato martedì 5 giugno, prima che Palazzo Madama si esprima sulla fiducia. Discorso iniziato con i ringraziamenti di rito: “Sono grato a chi rinunciando a legittime ambizione personali ha reso possibile la ...

Giuseppe Conte - il lapsus sui 'paradisi artificiali' anziché fiscali : Giuseppe Conte nel suo discorso ha fatto una delle più grandi figuracce della storia della Repubblica con un lapsus pazzesco. 'Le grandi società che nascondono i capitali nei paradisi artificiali...', ...

Aldo Cazzullo - il retroscena su Matteo Renzi : mentre Giuseppe Conte parla 'chatta come un diavolo' : mentre Giuseppe Conte tiene in Senato il suo primo discorso da presidente del Consiglio per ottenere la fiducia, l'ex premier Matteo Renzi, rivela Aldo Cazzullo in un retroscena su Corriere.it , '...

Stipendio "leggero" per il premier Giuseppe Conte - quanto guadagnerà? : quanto guadagnerà il nuovo premier Giuseppe Conte? Meno di deputati e senatori, cioè meno degli eletti che beneficiano della sostanziosa indennità parlamentare. Conte, non essendo passato "per il battesimo delle urne" prenderà 6.700 euro al mese, cioè circa la metà di quanto prendono al lordo deputati e senatori sommando indennità, diaria, spese per i trasporti, spese telefoniche e altri rimborsi (per una cifra complessiva che risultava ...

Giuseppe Conte - il discorso in Aula : 'Immigrazione - metteremo fine al business e alla finta solidarietà' : 'Entrando per la prima volta in quest'Aula avverto pesante la responsabilità per ciò che questo luogo rappresenta', 'la maniera migliore che abbiamo, oggi, di onorare questa nobile tradizione è ...

Governo - il "cambiamento radicale" di Giuseppe Conte. Il premier : "Orgogliosi di cambiare l'Italia" : ... con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I senatori di ...

Giuseppe Conte rompe il silenzio del Governo su Soumaila Sacko : "Vicenda inquietante - la politica se ne faccia carico" : Si attendeva una parola di solidarietà e alla fine, dopo alcuni giorni, è arrivata. Un passaggio dell'intervento di Giuseppe Conte ha riguardato la brutale e insensata uccisione di Soumaila Sacko, migrante e sindacalista dei braccianti, avvenuta sabato sera a San Calogero, in Calabria."Non siamo affatto insensibili. Una riflessione merita la vicenda tragica e inquietante occorsa qualche giorno fa. Sacko Soumayla è stato ...

Governo al Senato per la fiducia. Giuseppe Conte illustra il programma : "Sarò il garante del contratto" : "Sento la responsabilità del momento". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra al Senato il programma del suo Governo, chiedendo la fiducia all'Aula di Palazzo Madama forte del sostegno di M5S e Lega. Domani il voto della Camera dei Deputati. Un programma di cambiamento, una vocazione europea. Il premier afferma: "Come noto non ho pregresse esperienze politiche. Sono un cittadino che si è dichiarato disponibile ad ...

