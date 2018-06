Giuseppe Battiston presenta ' Hotel Gagarin'

Dopo la guerra - brigatisti in fuga e omicidio Biagi. Annarita Zambrano fa rivivere la ferita mai rimarginata del terrorismo italiano in un film con Giuseppe Battiston : I crimini delle Brigate Rosse continuano ad infettare il presente. Una ferita ancora aperta rappresentata con dardenniano realismo da Annarita Zambrano in After the war, film che uscirà nelle sale italiane dal 3 maggio 2018, grazie ad I Wonder Pictures. La storia inizia nel 2002, anno chiave in cui in Francia si chiude l’epoca della “dottrina Mitterand” – una politica che consentiva ai terroristi condannati di rimanere in ...

After the war - brigatisti in fuga e omicidio Biagi. Annarita Zambrano fa rivivere la ferita mai rimarginata del terrorismo italiano in un film con Giuseppe Battiston : I crimini delle Brigate Rosse continuano ad infettare il presente. Una ferita ancora aperta rappresentata con dardenniano realismo da Annarita Zambrano in After the war, film che uscirà nelle sale italiane dal 3 maggio 2018, grazie ad I Wonder Pictures. La storia inizia nel 2002, anno chiave in cui in Francia si chiude l’epoca della “dottrina Mitterand” – una politica che consentiva ai terroristi condannati di rimanere in ...