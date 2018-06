Giulia De Lellis rivela | ecco perché è rimasta a Verona

I sogni di Giulia De Lellis : "Diventare mamma e avere una famiglia tutta mia" : Durante un evento di suo un amico a Carrara Giulia De Lellis parla di sé e dei suoi sogni al Corriere della Sera. In vista del lancio della sua capsule collection di bikini, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra aver sostituito nei suoi pensieri il lavoro all'amore. La 22enne romana, ex fidanzata di Andrea Damante si è trasferita a Verona più di due anni fa, per seguire il tronista.Verona è diventata la mia città qui ci sono tante ...

Giulia De Lellis spiega perché è rimasta a vivere a Verona : perché Giulia De Lellis è rimasta a vivere a Verona dopo l’addio ad Andrea Damante La scelta di Giulia De Lellis di restare a vivere a Verona dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante ha stupito tutti. Considerato che si tratta della città dove l’ex tronista di Uomini e Donne è nato e […] L'articolo Giulia De Lellis spiega perché è rimasta a vivere a Verona proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano insieme?/ Il perdono arriva via social e non sfugge ai fan : Giulia de Lellis torna sui suoi passi e sblocca Andrea Damante sui social e alcuni giurano sia addirittura arrivato un like su una foto del tronista, torna il sereno per i Damellis?(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Giulia De Lellis e l’addio ad Andrea Damante bloccato sui social : Gli addii amorosi ai tempi dei social network passano attraverso diversi stadi. Il primo, quello base, è decidere di non seguire più il partner sui vari profili (Instagram su tutti), il secondo, quello grave, gravissimo, prevede che l’ex di turno venga bloccato in modo da non poter avere più interazioni con lui nemmeno per sbaglio. E’ quello che avrebbe deciso di fare Giulia De Lellis con Andrea Damante. Secondo quanto riferiscono ...

Giulia De Lellis pensa ancora ad Andrea Damante? L’ultimo gesto : Andrea Damante e Giulia: la De Lellis non l’ha ancora dimenticato? Quasi 2 mesi fa è finito l’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. E’ stata la ex corteggiatrice del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi a rivelarlo sui social ai suoi numerosissimi fan. Una notizia, che ha davvero lasciato a bocca aperta un po’ tutti perchè nessuno mai si sarebbe aspettato che Andrea Damante e Giulia De ...

Giulia De Lellis blocca sui social Andrea Damante : Giulia De Lellis pare abbia detto definitivamente addio ad Andrea Damante. Molti fan avevano sperato di poter vedere i due di nuovo insieme, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Andrea che aveva ammesso di amare ancora Giulia. Pare però che i presunti tradimenti dell’ex concorrente del “Gf” non siano andati proprio giù alla influencer, tanto che ha anche smesso di seguirlo sui social in modo definitivo. Nonostante i post, le ...

Giulia De Lellis : il gesto inatteso contro l'ex fidanzato Andrea Damante Video : La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis [Video] è finita per sempre? Alcune ore fa, la ventiduenne romana ha fatto qualcosa di'inaspettato che fa sospettare una rottura definitiva tra i due ex protagonisti del Trono classico di Uomini e donne. A inizio settimana, il Dj veronese ha rilasciato una lunga intervista a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Il ventottenne ha ammesso alcune sue colpe affermando di essere ancora ...

Giulia De Lellis blocca Andrea Damante sui social : l'addio definitivo : Giulia De Lellis pare abbia detto definitivamente addio ad Andrea Damante. Molti fan avevano sperato di poter vedere i due di nuovo insieme, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Andrea che...

Gossip - Giulia De Lellis blocca Damante su Instagram : l'addio è definitivo? Video : Andrea Damante e Giulia De Lellis torneranno mai insieme? Dopo le ultime cose che sono successe, si fanno sempre più residue le possibilita' di rivedere i ''Damellis'' in coppia. Se il dj è stato beccato sui social network con le labbra sporche di rossetto si presume abbia baciato qualcuno e vicinissimo a Belen Rodriguez [Video] in discoteca, la sua ex fidanzata ha fatto un gesto che sembra mettere definitivamente la parola ''fine'' alla favola ...

Giulia De Lellis non perdona Andrea Damante : il gesto choc : Andrea Damante: Giulia De Lellis lo blocca su instagram Come ormai noto a tutti, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono detti addio poco più di un mese fa. Il motivo non è dato saperlo anche se molti loro fan hanno subito pensato che Giulia De Lellis l’abbia lasciato perchè sarebbe venuta a sapere di qualche suo tradimento. Tuttavia Andrea Damante pare davvero non essersi ancora scordato della sua ex fidanzata. Per tale ragione ha ...

“Questa è grossa!”. Come hanno beccato Andrea Damante : lo scoop bollente. E Giulia De Lellis ha già deciso : Un amore finito è sempre un dolore. Lo sano bene Giulia De Lellis e Andrea Damante, coppia nata negli studi di Uomini e Donne ma che non ha retto di fronte ad una crisi pesantissima. Damante aveva parlato di “meccanismi che ormai non funzionavano” facendo ben attenzione a non rivelare i reali motivi della fine dell’amore tra lui e Giulia. Di contro, la De Lellis aveva voluto ribadire Come ”le colpe sono sempre di ...

Gossip - Giulia De Lellis blocca Damante su Instagram : l'addio è definitivo? : Andrea Damante e Giulia De Lellis torneranno mai insieme? Dopo le ultime cose che sono successe, si fanno sempre più residue le possibilità di rivedere i ''Damellis'' in coppia. Se il dj è stato beccato sui social network con le labbra sporche di rossetto (si presume abbia baciato qualcuno) e vicinissimo a Belen Rodriguez in discoteca, la sua ex fidanzata ha fatto un gesto che sembra mettere definitivamente la parola ''fine'' alla favola d'amore ...

Giulia De Lellis - il gesto contro Andrea Damante : l’addio definitivo : Giulia e Andrea Damante non torneranno più insieme: l’ultimo gesto della De Lellis Sembra arrivare la conferma dell’impossibilità di rivedere Giulia e Andrea nuovamente insieme. L’ultimo gesto della De Lellis ha lasciato a bocca aperta tuti i fan dell’ex coppia di Uomini e Donne. A quanto pare, la simpatica ex corteggiatrice del Trono Classico ha […] L'articolo Giulia De Lellis, il gesto contro Andrea Damante: ...

Andrea Damante è ancora innamorato di Giulia De Lellis : “La colpa è stata solo mia” : Andrea Damante è ancora innamorato di Giulia De Lellis? Sì. E’ questo quello che l’ex tronista ha detto in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. L’ex protagonista di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, ma anche del GF Vip, ha confessato, in merito alla rottura con la fidanzata: “La colpa è stata solo mia“. Fra post nostalgici sui social, dichiarazioni ed incontri, l’ormai ex coppia ...